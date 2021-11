Neuruppin

Ob das das Ziel war? In einer zweiten Abstimmung innerhalb weniger Wochen hat der Sozialausschuss von Neuruppin dem neuen Konzept zur Kulturentwicklung in Neuruppin bis 2030 seine Zustimmung verweigert.

In monatelanger Arbeit und mit mehreren öffentlichen Diskussionsrunden hatten zwei Wissenschaftler das Konzept zusammen mit der Stadtverwaltung ausgearbeitet. Auf mehr als 50 Seiten schreiben sie auf, was sich ihrer Meinung nach in Neuruppin ändern müsste, damit Kultur und Kulturtourismus vorankommen.

Rund 30.000 Euro hat das Papier gekostet – und könnte doch umsonst sein. Etliche Stadtverordnete fürchten, dass Neuruppin gar nicht leisten kann, was in der Kulturstrategie alles vorgeschlagen wird.

Eine Konzeption zur Kultur mit vielen Seiten und vielen Vorschlägen

Das Papier ist in einer schwer verständlichen Sprache verfasst und enthält derart viele Ideen und Vorschläge, dass mancher Stadtverordnete kaum folgen kann, was da denn alles drinsteht. Viele fürchten, dass sie mit dem Konzept auch Punkte absegnen, die sie vielleicht gar nicht absegnen wollen.

In einer Sondersitzung hatte der Sozialausschuss bereits am 5. Oktober mehrere Stunden lang über das Konzept gestritten. Am Ende stimmte er aber grundsätzlich zu. Mit einer Einschränkung: Die Abgeordneten wollten über personelle Entscheidungen, die sich aus dem Papier ergeben könnten, später entscheiden.

Unter anderen geht es um die Frage, ob Neuruppin künftig ein eigenes Kulturamt bekommt. Bisher ist Kultur im Rathaus vor allem ein Thema für Kulturreferent Mario Zetzsche.

Als Neuruppins Fontane-Botschafter hatte Mario Zetzsche 2019 das Fontanejahr maßgeblich mit organisiert. Quelle: Feliks Todtmann/Archiv

Die Kritik von Stadtverordneten richtet sich nicht gegen Zetzsche oder dessen Arbeit. Sie fürchten eher, dass durch die Gründung eines eigenen Amtes die Personalkosten der Stadt von jetzt 25 Millionen Euro noch schneller steigen könnten.

Die Entscheidung am 5. Oktober zum Kulturkonzept war eigentlich klar. Unverständlich bleibt aber, warum dasselbe Papier nun an diesem Dienstag schon wieder auf der Tagesordnung stand und der Ausschuss noch einmal abstimmen sollte. Helmut Kolar von der Fraktion der Bündnisgrünen wollte das wissen. Eine eindeutige Begründung bekam er nicht.

Über ein Sozialamt kann der Bürgermeister allein entscheiden

Sozialdezernent Thomas Fengler versuchte, dem Ausschuss die Ängste zu nehmen. Die Konzeption sei nur ein grober Leitfaden, versicherte er. Alles, was darin steht, müsse ohnehin noch einmal separat abgestimmt werden.

Ob es ein Kulturamt geben wird oder nicht, haben die Stadtverordneten allerdings nicht zu entscheiden, stellte Stadtjuristin Rachael Kayser klar: „Die Frage der Errichtung eines Amtes entscheidet der Bürgermeister Kraft seiner Wassersuppe.“

Die Stadtverordneten könnten nur über die Besetzung des Amtsleiterpostens entscheiden – doch das tun sie nicht mit diesem Konzept.

Die Befürchtungen im Sozialausschuss waren damit nicht vom Tisch. Auch ein etwas veränderter Antrag aus dem Kulturbeirat, der vehement für das Konzept plädiert, konnte nichts ändern. Mit drei Ja- und vier Nein-Stimmen lehnte der Sozialausschuss die Kulturkonzeption diesmal ab.

Von Reyk Grunow