Neuruppin streitet über Werbung für den Bürgerhaushalt

Neuruppin

Als die Stadtverordneten vor vier Jahren entscheiden, einen Bürgerhaushalt in Neuruppin einzuführen, war die Idee dahinter klar. Sie wollten mehr Menschen an den Entscheidungen in der Stadt beteiligen und, erreichen, dass sich mehr Bürger für die Belange von Neuruppin interessieren sowie für die politischen Prozesse, die dahinter stecken. Gelungen ist das nur bedingt.

Zwar gibt es etliche Ideen, wie das Geld, das im Bürgerhaushalt bereitsteht, ausgegeben werden könnte. Doch die Zahl der Menschen, die sich an der Entscheidung darüber beteiligen, hält sich bisher in engen Grenzen. Die Partei Die Linke will das mit einer Werbekampagne ändern. Doch nicht alle Neuruppiner Abgeordneten halten das für eine gute Idee, hat sich in der Stadtverordnetenversammlung am Montag gezeigt.

100.000 Euro stehen in diesem Jahr für den Bürgerhaushalt bereit – Geld, über das die Neuruppiner direkt entscheiden können. Noch bis Freitag, 30. April, kann jeder und jede im Rathaus Ideen einreichen, was mit diesem Geld im nächsten Jahr bezahlt werden soll.

Die Stadtverwaltung sammelt alle Vorschläge, prüft sie auf Machbarkeit und stellt die dann zur Abstimmung. Einen Monat lang können alle Bürger sich für eines der eingereichten Projekte entscheiden. Umgesetzt werden am Ende die Vorhaben, die die meisten Stimmen bekommen haben.

Nur wenige hundert Neuruppin haben bisher über die Projekte abgestimmt

In der Vergangenheit wurden zum Beispiel Freilufttrainingsgeräte an der Kastanienwiese in Neuruppin über den Bürgerhaushalt finanziert und Sitzbänke am Radweg nach Nietwerder. Auch ein Hundeauslaufgebiet soll entstehen.

Zum dritten Mal sind die Neuruppiner in diesem Jahr aufgerufen, Ideen einzubringen und über die Vorschläge anderer abzustimmen. 2020 musste der Bürgerhaushalt wegen der Pandemie aussetzen, jetzt geht es aber weiter.

Nur 236 Bürgerinnen und Bürger hatten sich an der Abstimmung für den ersten Bürgerhaushalt 2018 beteiligt. Im Jahr darauf waren es zwar schon mehr als 500 – aber auch das waren nicht einmal zwei Prozent aller Bürger. Zu wenige, wie Paul Schmudlach (Die Linke) findet: „Wir sind überzeugt, dass der Bürgerhaushalt noch immer bei vielen Menschen gar nicht bekannt ist.“

Neuruppiner Schüler sollen ein Video drehen

Die Linke schlägt deshalb vor, mehr Werbung zu machen. Bis zu 10.000 Euro soll die Stadt im nächsten Jahr in die Hand nehmen, um die Werbetrommel zu rühren. Vielleicht reiche auch viel weniger Geld.

Unterstützung findet er bei Neuruppins Beigeordneter Daniela Kuzu. „Eigentlich kommt uns der Antrag ganz gelegen“, sagt sie. Auch im Rathaus gebe es seit Monaten Überlegungen, wie der Bürgerhaushalt werden könnte. Eine Idee: Die Verwaltung will mit Schülern der Evangelischen Schule ein Werbevideo drehen. In dem soll kurz und leicht verständlich erklärt werden, was der Bürgerhaushalt eigentlich ist und wie er funktioniert. Zusätzlich wären Flyer und Plakate möglich.

Georg Kamrath (BVB/Freie Wähler) hält das für Geldverschwendung. Eigentlich laufe der Bürgerhaushalt doch sehr gut. Bisher seien schließlich immer so viele Ideen eingegangen, dass das gesamte Geld ausgegeben wurde. „Das zeigt uns doch, die Bürger machen was.“ Werbung für das Projekt könnten alle Abgeordneten auch selbst machen, ohne dafür etwas zu bezahlen.

Auch Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle für mehr Werbung

Kamrath war mit seiner Ablehnung nicht allein. Auch Helmut Kolar (Kreisbauernverband), Gisela Polzin (Bündnis90/Die Grünen) und andere lehnen bezahlte Werbung für mehr Bürgerbeteiligung ab.

„Dass der Bürgerhaushalt ein Erfolgsmodell ist, steht außer Frage“, stimmt Ronny Kretschmer (Linke) Georg Kamrath zu. Es gebe viele Ideen. Doch am Ende entscheiden nur sehr wenige Bürger, welche umgesetzt werden. Für ihn zu wenige.

Ähnlich sieht es auch Bürgermeister Nico Ruhle (SPD). Er war in der Stadtverordnetenversammlung am Montag überrascht, wie heftig über ein bisschen Werbung für den Bürgerhaushalt diskutiert wurde. Die meisten anderen Themen auf der Tagesordnung waren von den Abgeordneten ohne eine einzige Nachfrage durchgewunken worden.

Ruhle warb für die Werbekampagne, und das brachte vielleicht den Ausschlag. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmten letztlich dafür, neun aber auch dagegen. Im Hauptausschuss vor zwei Wochen war die Idee noch gescheitert.

Von Reyk Grunow