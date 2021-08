Neuruppin sucht Ideen für das alte Magnet-Kaufhaus

Neuruppin

In dem seit Jahren leer stehenden einstigen Magnet-Kaufhaus in Neuruppin soll im nächsten Frühjahr ein Büro eröffnet werden, in dem Einwohner bei einem Kaffee ihre Ideen vortragen können, was aus dem Gebäude mal werden sollte. Klar sei bisher lediglich, dass die insgesamt drei Etagen, plus zusätzlicher Dachfläche, von verschiedenen Bereichen genutzt werden können, sagte am Dienstag Neuruppins Baudezernent Arne Krohn. Demnach ist die Fontanestadt mit dem Eigentümer des Gebäudes, der Neuruppin sehr wohl gesonnen sei, bereits seit einiger Zeit im Gespräch.

Krohn führte gemeinsam mit Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) die Landespolitiker Erik Stohn und Helmut Barthel durch die Innenstadt. Stohn ist seit 2019 Chef der SPD-Landtagsfraktion, Barthel der wirtschaftspolitische Sprecher. „Wir wollen sehen, wie die Innenstädte die Auswirkungen der Corona-Pandemie überstanden haben“, sagte Stohn.

Ohne Überbrückungshilfe hätten Reisebüros schließen müssen

Das Hin und Herr der Politik bei den Regeln, was gerade gilt, mache die Leute unsicher, sagte Innenstadthändlerin Anja Strecker, die in der Region mehrere Reisebüros betreibt. Laut Strecker haben ihre Büros derzeit gerade mal etwa 30 Prozent des Umsatzes von 2019 erzielt. Glücklicherweise habe es von der Stadt wegen Corona eine Überbrückungshilfe gegeben, „sonst hätten wir dicht machen können.“

Die Innenstadthändlerinnen Anja Strecker (r.) und Doreen Stahlbaum im Gespräch mit Erik Stohn, Chef der SPD-Fraktion im Landtag. Quelle: Henry Mundt

Indes hätten viele Händler, die ihre Waren dienstags, donnerstags und freitags auf dem Neuruppiner Schulplatz anbieten, sogar von der Corona-Pandemie profitiert, sagte Marktleiter Andreas Dziamski. „Es kamen viele neue Kunden, die ihre Ware an der frischen Luft und ohne Maske einkaufen wollten.“ Geändert hat sich das laut Dziamski erst, als ab November wegen der Corona-Pandemie auch eine Maskenpflicht für die Markttage auf dem Marktplatz galt. „Das hat reingehauen“, so Dziamski.

Über den Dächer von Neuruppin

Innenstadthändlerin Doreen Stahlbaum, die ein Textiliengeschäft betreibt, weiß derzeit indes kaum, wo sie die gesamt Ware, die noch nicht verkauft werden konnte, unterbringen soll. Stahlbaum ist seit 16 Jahren selbstständig, dennoch hatte sie keine Überbrückungshilfe vom Land erhalten – weil auch ihr Mann selbstständig ist. Zugute kam der Neuruppinerin, dass sie bereits vor Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr allein auf Sportmode setzt, sondern allgemein Bekleidung anbietet. „In den vergangenen zwei Jahren war ja kaum Sport möglich“, sagte Stahlbaum.

Marktleiter Andreas Dziamski (2. v. l.) klärte über die Besonderheiten des Neuruppiner Wochenmarktes auf. Quelle: Henry Mundt

Auf dem Dach des einstigen Magnet-Kaufhauses konnte sich SPD-Fraktionschef Stohn noch von einem ganz anderen Neuruppiner Problem überzeugen. Denn obwohl es vom Dach aus einen guten Blick auf die Innenstadt gibt, sind keine Solaranlagen zu entdecken. Das habe leider bisher der Denkmalschutz verhindert, sagte Bürgermeister Ruhle.

Stohn war erstaunt. Solaranlagen auf den Dächer wären besser als auf Ackerflächen, so der Landespolitiker. Dem stimmte Ruhle zu. Der Bürgermeister hofft auf einen Kompromiss mit der Denkmalbehörde. Die vielen Dachflächen seien ein riesiges Potential, um erneuerbare Energie gewinnen zu können.

Von Andreas Vogel