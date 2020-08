Neuruppin

Dieser Sommer hat wieder gezeigt, welche Probleme die Stadt Neuruppin hat, das Jahnbad am Ruppiner See zu betreiben. Jetzt geht die Stadt den nächsten Schritt, die Badeanstalt zu privatisieren. Der Sozialausschuss soll am Dienstag beraten, welche Kriterien künftige Nutzer erfüllen müssen, wenn sie sich um die historische Badeanstalt bemühen.

Unter anderem soll der historische, denkmalgeschützte Bau aus den 1920er Jahren unbedingt erhalten bleiben. Außerdem müssen sich private Nutzer verpflichten, das Bad länger offen zu halten als es die Stadt bisher schafft.

Für das 60.000 Quadratmeter große Areal rund um das Jahnbad sollen private Interessenten ebenfalls ein Konzept ausarbeiten; es darf nur für den Tourismus oder die Freizeitgestaltung genutzt werden. Ein Campingplatz oder Ähnliches wäre damit möglich.

Erbbaurecht statt Verkauf

Die Stadtverordneten hatten gefordert, dass sie an der Formulierung der Kriterien beteiligt werden, bevor die Stadt das Jahnbad öffentlich ausschreibt. Das passiert am Dienstag, 25. August, ab 18.30 Uhr im Kulturhaus.

Neuruppin will sein Bad nicht verkaufen, sondern ein Erbbaurecht vergeben. Die Badeanstalt muss dringend saniert werden; die Stadt hat dafür aber kein Geld.

Von Reyk Grunow