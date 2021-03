Neuruppin

Er hatte sich auf seinen Ruhestand gefreut und hatte noch so viel vor. Egbert Simons wollte mit seiner Frau Dagmar auf Reisen gehen. Er wollte viel mehr, als es ihm bisher möglich war, seiner Passion als Segler und Boots-Restaurator nachgehen, seiner Leidenschaft fürs Motorradfahren frönen und er freut sich darauf, sich um die im Februar 2020 geborene erste Enkelin kümmern zu können.

Am Samstag ist der frühere Neuruppiner Landgerichtspräsident im Alter von 64 Jahren völlig überraschend gestorben.

Die Nachricht vom Tod Egbert Simons war ein Schock

Für viele Neuruppiner, die Egbert Simons nicht nur als umsichtigen und einfühlsamen Juristen hoch geschätzt haben, war diese Nachricht ein großer Schock. Egbert Simons hinterlässt eine Frau, zwei erwachsene Kinder und die Enkeltochter Paula.

Egbert Simons liebte seine Arbeit am Landgericht und seine Wahlheimat Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Egbert Simons, ein gebürtiger Kölner, kam 1993 zum ersten Mal nach Neuruppin. Er gehörte zu den Juristen, die die Aufgabe bekamen, hier innerhalb von drei Monaten buchstäblich aus dem Nichts das Landgericht Neuruppin aufzubauen.

Egbert Simons vertraute auf seine Mitarbeiter

Es gelang ihm auch deshalb, weil Egbert Simons von Anfang auf seine Mitarbeiter vertraute, denen teilweise das juristische Rüstzeug fehlte, die aber das Herz auf dem richtigen Fleck hatten.

Für die Arbeit als Referatsleiter im Potsdamer Justizministerium verließ Egbert Simons 1997 Neuruppin wieder – aber nur beruflich. Privat hatte der bekennende Kölner mit Frau und Kindern in der Fontanestadt längst seine zweite Heimat gefunden.

Simons war passionierter Segler und auf dem Ruppiner See zu Hause

Den passionierten Segler sah man oft auf seinem liebevoll restaurierten Mahagoni-Segelboot auf dem Ruppiner See, oder am Boot bauend auf dem Gelände des Ruppiner Segler Clubs, dessen Vorsitzender er zeitweise war.

Als sich ihm die Gelegenheit bot, auch beruflich wieder heimzukehren nach Neuruppin, griff Egbert Simons mit beiden Händen zu. 2004 wurde er Präsident des Landgerichtes Neuruppin, das somit nicht nur einen herausragenden Juristen, sondern auch einen leidenschaftlichen Streiter für den Justizstandort Neuruppin gewonnen hatte.

Das Schulprojekt lag Egbert Simons (r.) sehr am Herzen. Oberschüler oder Gymnasiasten schlüpften hier in die Rollen von Richtern, Staatsanwalt, Verteidiger und versuchten sich an kniffligen Fällen. Quelle: Peter Geisler

Jungen Menschen das Verständnis für unser Rechtssystem zu vermitteln, lag ihm als Gerichtspräsident besonders am Herzen. Auf seine Initiative hin kamen jedes Jahr Schulklassen ins Landgericht, um sich dort in Rollenspielen als Verteidiger, Staatsanwälte, Richter an echten, extra kniffligen Fällen zu versuchen.

Das Schulprojekt betreute Egbert Simons am liebesten persönlich

Egbert Simons moderierte diese fiktiven Verhandlungen am liebesten persönlich; jedes Mal war er gespannt, wie die jungen Leute urteilen würden, wären sie die Richter.

Als Egbert Simons im November 2019 als Landgerichtspräsident in den Ruhestand verabschiedet wurde, hinterließ er ein gut bestelltes Haus. Bei seiner Verabschiedung in der Neuruppiner Siechenhauskapelle bescheinigte der Präsident des Brandenburger Oberlandesgerichtes, Christoph Clavée, seinem Amtskollegen Simons: „Sie haben eine innere Ausgeglichenheit, lassen sich von Problemen nicht erdrücken und haben stets Freude am Leben.“ Er sprach damit den vielen Anwesenden aus dem Herzen.

Simons war als Jurist und als Mensch ein Friedensstifter

Es war Egbert Simons als Jurist und als Mensch ein Herzensanliegen, nicht zu urteilen, sondern Frieden zu stiften. Während seiner gesamten Amtszeit als Landgerichtspräsident war er auch als Richter einer Zivilkammer tätig; oft konnte er in dieser Funktion zwischen heillos zerstrittenen Parteien und hochemotionalen Fällen vermitteln. Sein Credo als Richter war: „Urteile schaffen keinen Frieden.“

Als nach dem Freitod des entlassenen Stadtwerke-Direktors Dietmar Lenz Anfang 2010 die ganze Stadt Neuruppin in zwei Lager gespalten war, bot sich Simons – als Privatmann, wie er betonte – als Vermittler an, um die Lager wieder zu versöhnen. Er rief zu einem Friedensgipfel auf, warb um Respekt und Verständnis füreinander.

In seiner bescheidenen, unaufdringlichen Art hat Egbert Simons sich sehr für seine Heimatstadt engagiert, die zu lieben ihm leicht gefallen ist. Er hat sich und seinen Rat niemals aufgedrängt, stand aber immer bereit, wenn man ihn brauchte. Die Stadt Neuruppin wird ihn sehr vermissen.

