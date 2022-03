Neuruppin

Nachdem sie mehrere Jahre lang ausfallen musste, soll es in diesem Jahr auf jeden Fall wieder eine Lange Nacht der Wirtschaft in Neuruppin, Fehrbellin und dem Temnitzpark bei Dabergotz geben.

Geplant ist, dass Unternehmen am Sonnabend, 24. September, ihre Türen öffnen und Neugierige in ihre Werkstätten und Hallen gucken lassen. Das kündigte Inkom-Chef Axel Leben am Donnerstag im Neuruppiner Ausschuss für Bauen und Wirtschaftsförderung an.

Schon die erste Lange Nacht der Wirtschaft 2006 war ein großer Erfolg. In den Jahren danach haben sich immer mehr Firmen begeistert mitzumachen. Tausende Menschen pilgerten den Tag über von Betrieb zu Betrieb und ließen sich erzählen, was für Unternehmen es in der Region überhaupt gibt, von denen mancher gar nichts weiß, und was sie produzieren.

Zuletzt musste die Lange Nacht der Wirtschaft in Neuruppin mehrfach ausfallen

In und um Neuruppin fand die Lange Nacht der Wirtschaft alle zwei Jahre statt, zuletzt allerdings 2016.

2018 war eine Lange Nacht geplant, musste dann aber verschoben werden, weil die Firmen so viele Aufträge hatten, dass sich die meisten nicht in der Lage sahen, Besucher durch die Produktion zu führen. 2020 und 2021 musste die Veranstaltung wegen der Pandemie ausfallen.

In diesem Jahr haben auch die Firmen wieder großes Interesse. „Die Bereitschaft der Unternehmen teilzunehmen, ist sehr, sehr groß“, sagt Axel Leben. Er rechnet sogar mit einem Rekord an teilnehmenden Firmen.

Von Reyk Grunow