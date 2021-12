Neuruppin und Wittstock: Andreas Hordan betreibt Tattoo-Studios

Neuruppin

Andreas Hordans Körper erzählt Geschichten. Von der Leidenschaft des 58-Jährigen für Wikinger und Gladiatoren. Von den Prüfungen, die Hordan sich auferlegte. Von den Versprechen, die er sich gab.

Andreas Hordan ist komplett tätowiert. Wikinger-Motive schmücken seine massiven Unterarme, der Schriftzug „Rom“ die Finger seiner rechten Hand, der Schriftzug „Berserker“ seinen Oberkörper. Auch seine Glatze schimmert bläulich. Mit 50 Jahren hatte Hordan sich entschlossen, auch seinen Kopf tätowieren zu lassen.

Kraftsportler Andreas Hordan trat bei Gladiatoren-Kämpfen in Rom an – ein Tattoo auf seiner rechten Hand erinnert daran. Quelle: Frauke Herweg

„Es ist wie eine Sucht“, sagt der Betreiber von zwei Tattoo-Studios in Neuruppin und Wittstock. Schon als Kind war Hordan von den unter die Haut geritzten Bildern fasziniert. Der komplett tätowierte Harpunier Queequeg aus Herman Melvilles Roman „Moby Dick“ begeisterte ihn. „Ich bin ein Paradiesvogel“, sagt Hordan von sich.

Sein erstes Tattoo stach Hordan sich als Jugendlicher. Mit einem Zirkel ritzte er sich die Anfangsbuchstaben seiner damaligen Flamme in den Unterarm. Tattoos waren in der früheren DDR verpönt. Hordan schreckte das nicht ab. Im Gegenteil. Er begann, sich die Tätowier-Kunst selbst beizubringen.

Tattoos im Armeedienst

1984 beim Armeedienst in Prora war er so gut, dass andere um seine Dienste baten. Professionelle Tattoo-Maschinen hatte er damals nicht. Hordan ritzte mit einer Nähnadel „AC/DC“-Schriftzüge oder Kreuze in die Haut. Ein Mal bat ihn einer, ihm ein großes Schiff auf dem Rücken zu platzieren. „Ich habe drei Nächte durchgepickert.“

Nach der Wende betrieb der gelernte Installateur zunächst Sportstudios in Kyritz und Wittstock. Später erst verlegte er sich aufs professionelle Tätowieren. Seit 2014 auch in Neuruppin. „Es lief von Anfang an richtig gut.“

Tätowier-Kunst aus Neuruppin: Andreas Hordan bei der Arbeit. Quelle: Frauke Herweg

Hordan hat nicht gezählt, wie viele Tattoos er inzwischen selber trägt. Längst hat der Wittstocker Tattoos früher Jahre übermalen lassen. „Viele Sachen waren unüberlegt“, sagt er. Mit den Jahren veränderten sich nicht nur Wünsche und Sehnsüchte, sondern auch die Bilder auf der Haut.

„Ich würde mir nie mehr einen Namen tätowieren lassen“, sagt Hordan. Der Schriftzug „Berserker“, die Erinnerung an die wilden Krieger aus den altnordischen Sagen, war dem Kraftsportler Hordan jedoch wichtig. Ebenso wie die Bilder von Gladiatoren, die er sich derzeit stechen lässt. „Das ist mein Leben“, sagt Hordan. „Ich brauche das für mich.“

Den Schmerz aushalten

Beim Stechen eines Tattoos versucht Hordan keine Miene zu verziehen. Auch das gehört dazu. Das Aushalten und Ignorieren der Schmerzen. „Es ist wie ein Ritual“, sagt Hordan. „Mein großes Vorbild ist meine Oma – auch sie hat nie gejammert.“

Hordans Kunden wünschen sich häufig wiederkehrende Motive. Das Geburtsdatum des Kindes etwa oder eine Feder. Eine Weile waren auch chinesische Schriftzeichen beliebt. Hordan hat seine Kunden mitunter gebeten, die Bedeutung der Zeichen zu erfragen. „Könnte ja sein, es heißt Ente süß-sauer“, sagt er grinsend.

Einige Tattoos lehnt er komplett ab – Gesichtstattoos bei jüngeren Kunden etwa. Den ganzen „rechtsradikalen Quatsch“ und den „Nazi-Blödsinn“ macht er ohnehin nicht mit. Sollen andere machen, er nicht.

Andreas Hordan mit Selina Schulz: Ende Oktober waren die beiden bei der RTL-Show „Das Supertalent“ zu sehen. Schulz bewies in der Show, dass sie Bratpfannen einrollen kann. Quelle: Christamaria Ruch

Die Bilder auf Hordans Haut künden auch von seiner zweiten Leidenschaft – dem Kraftsport. Hordan gehört zu den stärksten Männern Deutschlands. Seit Jahrzehnten trainiert er intensiv. Die Arbeit mit Gewichten sei „wie ein Rausch“, sagt er. Zuhause hat er sich „einen Bunker voll mit Equipment“ eingerichtet.

Den letzten Hochleistungswettkampf, bei dem er mit mehr als 300 Kilo auf dem Rücken einige Meter sprintete, absolvierte er mit über 50 Jahren. Inzwischen hat er sich auf Griffkraft spezialisiert. Eine Spezialdisziplin, die Hordan wie schon andere Disziplinen davor mit höchstem Ehrgeiz und Strenge gegen sich selbst angeht.

Damals noch ohne Kopf-Tattoo: Andreas Hordan bei einem Wettkampf stärkster Männer vor dem Neuruppiner Einkaufszentrum Reiz. Quelle: Regine Buddeke

In Shows und Wettbewerben bewies er auch, dass er Bratpfannen einrollen, Telefonbücher zerreißen oder 20 Zollstöcke hintereinander zerbrechen kann. Warum er sich das antut? „Es ist der Kampf“, sagt er. Und das scheinbar Unmögliche der Aufgabe. „Wenn ich etwas nicht kann, ist das ein wahnsinniger Reiz, es doch zu schaffen“, sagt Hordan. „Ich muss es zu Ende bringen.“

Als Kind war Hordan in der Schule gehänselt worden. Der Wunsch, irgendwann „der stärkste Mann der Welt zu sein“, trieb ihn schon damals an. Mit 15 nahm er erstmals eine Hantel in die Hand. „Es war wie ein Sog.“

Andreas Hordan entdeckte Hündin Broschka vor einigen Jahren in jämmerlichem Zustand. Er hat sie wieder aufgepäppelt. Quelle: Frauke Herweg

Vor einigen Jahren lud Arnold Schwarzenegger den starken Mann aus Brandenburg zum „Arnold Classic“-Wettkampf ein. Zwar sah Hordan Schwarzenegger nur aus der Ferne. Doch es gelang ihm, in seiner Parade-Disziplin Griffkraft drittstärkster Mann der Welt zu werden.

Stolz ist Hordan auch auf seine Kämpfe im Circus Maximus, dem einst größten Zirkus im antiken Rom. Gemeinsam mit einem Kumpel trat Hordan dort als Gladiator an – in der Rolle eines germanischen Barbaren. Die neuen Gladiatoren-Tattoos auf seinem Oberkörper? Ein weiteres Kapitel erzählter Lebensgeschichte auf seiner Haut.

Von Frauke Herweg