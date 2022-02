Wittstock/Neuruppin

Droht ein ­Pflegenotstand, wenn die Impfpflicht für Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeberufe Mitte März kommt? Wer auf deren Hilfe angewiesen ist, macht sich womöglich Sorgen um seine künftige Betreuung. Hilke ­Papenbrock ist Sprecherin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Neuruppin, der im Landkreis Ostprignitz-Ruppin an den Standorten Neuruppin, Wittstock und Fehrbellin insgesamt 300 Mitarbeiter beschäftigt und unter anderem Tagespflegen und Seniorenhäuser betreibt. Im MAZ-Interview spricht sie über die Auswirkungen, die eine Impfpflicht für die Mitarbeiter auf den Arbeitsalltag hätte.

Wie hoch ist der Anteil ungeimpfter Mitarbeiter beim ASB Neuruppin?

Hilke Papenbrock: Er liegt zurzeit bei weniger als sechs Prozent. Wir sind da auf einem guten Weg.

Gibt es Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die aufgrund der Impfpflicht bereits gekündigt haben oder das planen?

Nein, Kündigungen gab es deshalb noch nicht. Aber es gibt MitarbeiterInnen, die sagen, dass sie das alles nicht mehr aushalten können – diese Pandemiejahre, die Anstrengungen, das Ausgelaugtsein.

Wie gehen Sie im Unternehmen damit um?

Wir bieten Gespräche an, sind nah an den Menschen dran und fragen: ,Was ist denn ganz konkret deine Sorge? Braucht es einen Arzt für Aufklärungsgespräche?’ Meist stellt sich dann heraus, dass es zutiefst persönliche Sorgen, Nöte und Erfahrungen sind, weshalb sie eine Impfung ablehnen. Manche der nicht geimpften Mitarbeiter warten auch auf den neuen Tot-Impfstoff, um sich damit impfen zu lassen. Es ist ja auch noch nicht richtig klar, was nach dem 15. März wirklich passiert. Der Arbeitgeber ist dann verpflichtet, nicht geimpfte Mitarbeiter ans Gesundheitsamt zu melden. Aber wie das Amt damit genau umgeht, wissen wir nicht.

Welche Auswirkungen wird die Impfpflicht auf den Arbeitsalltag haben?

Es wird ohnehin immer schwieriger, Personal zu finden. Wir haben zwar noch keine große Not. Aber Neuruppin ist ein hart umkämpftes Pflaster, weil es viele Anbieter im Pflege- und Gesundheitsbereich gibt.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht Die einrichtungsbezogeneImpfpflicht legt fest, dass Beschäftigte im medizinischen Bereich dem Arbeitgeber bis zum 15. März einen Impfnachweis vorlegen müssen. Wer das nicht tut, muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden, das über das weitere Vorgehen entscheidet. Laut Bundesgesundheitsministeriumwird die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt, um Patienten zu schützen und das Infektionsgeschehen weiter zu bekämpfen. Denn das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen habe naturgemäß intensiven Kontakt zu Personengruppen, die als sehr gefährdet gelten.

Wie sieht es mit dem Krankenstand aus?

In Wittstock ist die Situation extrem. Wir haben dort insgesamt 40 MitarbeiterInnen, von denen sich derzeit etwa 15 krank gemeldet haben, allerdings nicht alle wegen Corona. Eine ähnliche Situation hatten wir auch vor ein paar Jahren während der starken Grippewelle. Damals war kaum jemand zu erreichen, weil sehr viele krank im Bett lagen. Jetzt kommt aber hinzu, dass die Beschäftigten ausgebrannt sind und auf dem Zahnfleisch gehen. Die Zahl der Ausfälle ist in letzter Zeit stetig nach oben gegangen. Es hat aber auch damit zu tun, dass MitarbeiterInnen mitunter in Quarantäne geschickt werden, sie also selbst gar nichts für ihren Ausfall können. Das alles hat zur Folge, dass sie häufiger füreinander einspringen. Es kommt vor, dass Wittstocker in Neuruppin aushelfen und umgekehrt. Wenn dann noch Kollegen wegfallen sollten, weil das Gesundheitsamt ihre Weiterbeschäftigung aufgrund ihres Impfstatus’ nicht erlaubt, dann wird es jene besonders treffen, die ohnehin oft einspringen. Diese Situation fürchten wir durchaus. Da müssen wir sehr auf unsere Mitarbeiter achten, sie umsorgen und für sie da sein. Dazu gehören auch kleine Gesten – etwa zum Valentinstag Blümchen zu verteilen, einfach um zu wertschätzen, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig stützen. Unser Vorteil ist, dass wir ein relativ großes Unternehmen sind, sodass wie diese Belastungen besser abfedern können.

Fürchten Sie, Patienten nicht mehr versorgen zu können?

Nein, das tun wir nicht. Die Versorgung der Patienten ist unser höchstes Anliegen. Und wir werden auch alle versorgen. Notfalls würden wir mit Leasing-Firmen arbeiten. Da sind wir vorbereitet und wissen, welche Register wir ziehen müssen und können. Unsere wichtigste Aufgabe ist, dass die derzeitige Situation nicht zu Lasten der Kunden und Patienten geht.

Werben Sie intern fürs Impfen?

Wir werben nicht dafür, aber wir ­informieren darüber, wo es welche Möglichkeiten gibt, sich impfen zu lassen und beziehen dabei auch Kinder und Senioren mit ein, die wir begleiten und pflegen. Es gilt, die uns anvertrauten Menschen zu schützen. Das war und ist unser stetiger Appell. Wer sich impfen lassen wollte, hat bisher immer einen Weg gefunden. Da haben sich in den Reihen der Mitarbeiter auch einrichtungsübergreifend Gruppen zusammengeschlossen, die gemeinsam zum Impfen gingen. Es gab viel Abstimmung und Bereitschaft.

Von Björn Wagener