Neuruppin

Weil der Krankenstand unter den Busfahrern der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft ORP nach wie vor hoch ist, bleibt der Fahrplan in Bereich Neuruppin und Wittstock weiter ausgedünnt. Darüber informiert der Verkehrsplaner Thomas Soyck. Die Reduzierung der Fahrten gilt vorerst bis zum 27. März.

Auf dem Gebiet der Stadt Neuruppin kommt es zu Ausfällen auf den Linien 752, 756, 758, 764, 771, 791 und 794. Fahrplanänderungen gibt es außerdem bei Bussen mit den Nummern: 754, 756, 758, 762, 764, 784, 791, 792 und 794.

Neuruppiner Stadtlinie 770 fährt an Sonntagen gar nicht

Größere Einschränkungen gelten bei der Stadtlinie 770 an den Wochenenden. Diese verkehrt an den Samstagen nur vormittags. Am Sonntag fährt der Bus gar nicht. Unter der Woche bedient er aber alle Haltestellen wie gewohnt.

Im Bereich der Stadt Wittstock gibt es sowohl Fahrtenausfälle als auch Fahrplanänderungen. Diese betreffen die Linien: 740, 744 und 748. In Kyritz und Umgebung gibt es hingegen keine Veränderungen im Fahrplan.

Keine Informationen über Ausfälle an den Haltestellen

Der Verkehrsplaner weist zudem darauf hin, dass die Überlandlinien innerhalb der Städte Neuruppin und Wittstock als Ersatz für den reduzierten Stadtverkehr genutzt werden können. Sie stellen teilweise alternative Verbindungen zu den ausfallenden Bussen dar.

Welche Busse wann genau fahren oder ausfallen, darüber informiert die Verkehrsgesellschaft im Detail auf ihrer Internetseite: www.orp-busse.de. Auskünfte gibt es aber auch bei der Service-Hotline des Betriebs unter: 03391/400618. In den Aushangkästen an den Haltestellen informiert die Busgesellschaft hingegen nicht über die aktuellen Veränderungen ihres Fahrplans.

Von Celina Aniol