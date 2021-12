Nach dem großen Fontane-Literaturpreis im August, wird in Neuruppin nun auch der etwas bescheidenere Fontane-Kulturpreis vergeben. Die Auszeichnung geht am 30. Dezember, dem Geburtstag Theodor Fontanes an drei verdiente Kulturförderer. Ein weiterer Preisträger hatte ihn ehrenhalber schon posthum bekommen.