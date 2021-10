Neuruppin

Wenn irgendjemand weiß, wie der großen preußische Baumeister Karl Friedrich Schinkel getickt hat, dann wohl Kurt W. Forster. Seit Jahrzehnten beschäftig sich der Kunsthistoriker und Achitekturtheoretiker mit dem Leben des Mannes, der 1781 in Neuruppin geboren wurde und später die Baugeschichte Preußens und ganz Deutschlands so entscheidend geprägt hat.

Schinkel sprühte vor Ideen und überhäufte sich mit Arbeit. Er war Bühnenbildner, entwarf Möbel aus Eisen, plante Kirchen, Schlösser und jede Menge andere Bauten, war Stadtplaner und vielleicht der erste Denkmalschützer im Staate. Er hatte halb Europa bereist und war scher beeindruckt von dem, was er dort kennengelernt hat. Karl Friedrich Schinkel (1781 – 1841) gilt bis heute als eine Art Universaltalent.

Bis heute gibt er Forschern Rätsel auf. Wie konnte ein Mensch all das schaffen, was Karl Friedrich Schinkel geschaffen hat? Auch nach jahrelanger Forschung kann Kurt W. Forster nicht genau klären, woran das liegt. „Das Geheimnis bleibt, was es ist: Etwas letztlich Unerklärliches“, hat er es jüngst in einem Interview zusammengefasst.

Neuruppins Bürgermeister übergab den Schinkelpreis am Sonntag

Niemand ist dem großen Baumeister so lang nach dessen Tod wohl so nahe gekommen wie Forster. Für seine Erkenntnisse über Schinkel und sein jüngstes Buch über den zweiten großen Sohn Neuruppins erhält Kurt W. Forster in diesem Jahr den mit 5000 Euro dotierten Schinkelpreis der Stadt Neuruppin. Am Sonntag überreichte Bürgermeister Nico Ruhle den Preis symbolisch in der Neuruppiner Pfarrkirche.

Neuruppin vergibt den Schinkelpreis nur alle fünf Jahre. Letzter Preisträger vor Kurt W. Forster war Heinrich Schulte Altcappenberg, lange Zeit Direktor des Kupferstichkabinetts in Berlin.

Für den Schinkelpreis der Stadt Neuruppin kann sich niemand bewerben. „Man muss gesehen werden von der Jury“, sagt Reiner Nagel. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesstiftung Baukunst und hat die Jury aus fünf Architekturfachleuten geleitet.

Kurt W. Forster hat an vielen renommierten Hochschulen unterrichtet, unter anderem in den USA. Sein jüngster Buch über Schinkel ist bisher nur in englischer Sprache erschienen. Forster lebt in der Schweiz. Quelle: Reyk Grunow

Im Fall von Kurt W. Forster hat de Jury vor allem eines gesehen sein Buch „Schinkel – A Meander Through His Life And Work“. Es ist 2018 erschienen in englischer Sprache erscheinen und so begehrt, dass es zurzeit nicht mehr zu bekommen ist.

Forster, geboren 1939 in Zürich in der Schweiz geboren, genießt international hohes Ansehen. Er hat an der Yale-Universität unterrichtet, in Stanford, am Massachusetts Institute of Technology (MIT), in Berkeley und Harvard und arbeitete in Rom und Berlin. In seinen Arbeiten fasste er sich zuletzt mit der italienischen Renaissance, der zeitgenössischen Architektur von Le Corbusier, Libeskind und Gehry – und eben mit Karl Friedrich Schinkel.

Das einfache Bauen, das Nachhaltige bauen und gesundes Bauen mit einfachen Materialien – das sind Themen, die auch heute wieder für junge Architekten wichtig sind, sagt Reiner Nagel. „Und da ist Schinkel ein Vorbild“, glaubt er: „Schinkel ist aktueller denn je.“

Kurt W. Forster ging es in einem neuesten Buch über Schinkel weniger um rein reinakademische Einordnung in die Architekturgeschichte. Er wollte vielmehr Schinkel als Menschen begreifbar machen – auch für Laien. In englischer Sprache erreicht Kurt W. Forster viele Leser, wenn auch nicht alle. „Schön wäre, wenn das Buch bald auch auf Deutsch erscheinen könnte“, findet der Jurypräsident und Architekturfachmann Reiner Nagel.

Von Reyk Grunow