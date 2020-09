Neuruppin verschiebt den Neujahrsempfang

Neuruppin

Der für den 8. Januar in der Neuruppiner Pfarrkirche geplante Neujahrsempfang des Bürgermeisters wird auf den 23. April verschoben – nicht allein wegen der Corona-Pandemie, sondern auch, weil am 8. November ein neues Oberhaupt für die Fontanestadt gewählt wird. Der Amtsantritt des Bürgermeisters ist aber erst Anfang März.

Laut den derzeitigen Corona-Bestimmungen dürften zudem lediglich etwa 150 Leute in die Pfarrkirche. Deshalb soll aus dem Neujahrs- ein Jahresempfang im Frühjahr werden.

Bürgermeister sieht zwei Vorteile

Das habe gleich zwei Vorteile, sagte am Dienstag Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). Zum einen könnten dann mehr Gäste kommen, weil dann auch das Außengelände der Kirche genutzt werden kann. Zum anderen sei dann auch ganz sicher der Bürgermeister im Amt, der im November gewählt wird. Thematisch soll es bei dem Empfang diesmal um den sozialen Bereich gehen, hieß es.

Neben Amtsinhaber Golde kandidieren in Neuruppin sechs weitere Männer für das Bürgermeisteramt – der ehemalige Kliniken-Chef Horst-Michael Arndt, der Computerfachmann Klaus Baumdick ( AfD), der Sicherheitsfachmann Michael Güldener, der Bauingenieur Ronny Hein, der Sozialarbeiter Kai Hensel und der Rechtspfleger Nico Ruhle ( SPD). Die Linke hatte den Rechtsanwalt Gerd Klier nominiert. Dieser zog am Dienstag aber überraschend seine Kandidatur zurück und erklärte seinen Austritt aus der Partei, ohne Gründe dafür zu nennen.

26.500 Wahlberechtigte in Neuruppin

Da bei den Kommunalwahlen in Brandenburg das Wahlrecht ab 16 Jahren gilt, können am 8. November in Neuruppin etwa 26.500 Personen abstimmen.

