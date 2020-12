Neuruppin

Kantor Matthias Noack sitzt in seinem Büro in Neuruppin vor dem Bildschirm und guckt konzentriert auf die bunten Rechtecke, die darüber flimmern. Seit Tagen ist er damit beschäftigt, ein Video nach dem anderen aufzunehmen, Musik einzuspielen und alles in aufwändiger Kleinarbeit zusammenzuschneiden.

Stunden um Stunden hat Matthias Noack in diesem Jahr schon am Computer zugebracht. Normalerweise würde er an der Orgel sitzen, mit den Sängerinnen und Sängern der Kantorei proben oder an den Tagen vor Weihnachten mit dem Flötenkreis durch die Pflegeheime ziehen, um für besinnliche Stimmung zu sorgen. In diesem Jahr ist auch das völlig anders.

Anzeige

Die evangelische Kirchengemeinde Ruppin hat vor wenigen Tagen als Schutz aller vor einer möglichen Ansteckung mit Coronaviren sämtliche Gottesdienste abgesagt, bei denen Menschen direkt zusammenkommen könnten. Andachten gibt es vorerst nur im Internet.

Um 17 Uhr läuten Heiligabend alle Kirchen in und um Neuruppin

Am Heiligen Abend lädt das gemeinsame Geläut aller acht Kirchen in Neuruppin, Alt Ruppin, Treskow, Bechlin, Krangen, Storbeck, Wuthenow und Wulkowum 17 Uhr zu einem Onlinegottesdienst ein.

Zusätzlich wird es an diesem Tag einen digitalen Familiengottesdienst mit Krippenspiel, einen von den Konfirmanden gestalteten Gottesdienst und den Weihnachtsgottesdienst der Jugend als Podcast zum Hören geben. Alle Angebote sind im Internet über die Seite https://www.kirche-wittstock-ruppin.de/ruppin/weihnachten2020/ zu erreichen.

Parallel dazu haben Kirchenmusiker, Pfarrer und andere Helfer aus dem gesamten Kirchenkreis Wittstock-Ruppin einen gemeinsamen Internetgottesdienst auf die Beine gestellt, der am Vormittag des 24. Dezember unter www.kirche-wittstock-ruppin.de abrufbar sein soll. Die Predigt dafür hält Superintendent Matthias Puppe.

Pfarrer Thomas Klemm-Wollny aus Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Das alles musste erst einmal produziert werden. „Wir hatten schon alles für die Weihnachtstage vorbereitet. Seit Wochen hatten wir Kontakt mit dem Gesundheitsamt“, sagt Pfarrer Thomas Klemm-Wollny. Doch dann sind die Infektionszahlen so gestiegen, dass der Gemeindekirchenrat keine andere Möglichkeit sah, als direkte Treffen zu streichen.

Kantor Matthias Noack hat sich bereit erklärt, den Videoschnitt für viele der geplanten Internetangebote zu übernehmen. Gregor Hamsch ist mit dem Aufnahmegerät unterwegs und produziert die Podcasts. Für den Gottesdienst am 24. Dezember hat sich die Neuruppiner Gemeinde zusätzlich Hilfe von einem Profi geholt.

Ausnahmsweise müssen die Neuruppiner Pfarrer an den Weihnachtstagen nicht in einer Kirche predigen. „Es ist deswegen nicht weniger anstrengend“, räumt Thomas Klemm-Wollny ein. „Aber das ist ein anderer Stress.“ Die Online-Andachten sollen alles enthalten, was auch einen normalen Gottesdienst ausmacht.

Den Adventsstern in der Neuruppiner Klosterkirche sehen die Besucher in diesem Jahr höchstens auf dem Bildschirm. Quelle: Peter Geisler

Die Arbeit mit Licht-, Ton- und Videotechnik ist für viele in der Kirchengemeinde aber noch ungewohnt. „Da muss man sich erst einarbeiten“, sagt der Pfarrer. Einen Onlinegottesdienst vorzubereiten ist oft viel aufwändiger, als einen realen in der Kirche. Auch wenn das am Ende auf dem Bildschirm nicht immer zu sehen ist.

Immer mehr Kirchengemeinden sagen in diesen Tagen alle Veranstaltungen ab, bei denen viele Menschen Kontakt haben könnten. Nach Protzen-Wustrau-Radensleben und Neuruppin haben inzwischen auch die evangelischen Gemeinden Temnitz, Rheinsberg, Fehrbellin, Neustadt und Wusterhausen so entschieden.

Katholische Gemeinde sagt alle drei Messen am Heiligen Abend in Neuruppin ab

Die katholische Gemeinde Herz Jesu hatte für Heiligabend drei Andachten in Neuruppin geplant und dafür extra die große Pfarrkirche gemietet. Doch Heiligabend wird es auch dort keine Messe geben, hat die Gemeinde nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt kurzfristig festgelegt.

„Eine Messe, zu der dreimal so viele Menschen kommen wie an anderen Tagen, wäre nicht zu verantworten“, sagt Pfarrer Christoph Zimmermann. Auch er will jetzt wenigstens noch einen kleinen Weihnachtsgruß an die Katholiken in der gesamten Region auf die Internetseite der Gemeinde (www.herz-jesu-neuruppin.de) stellen.

In Rheinsberg produziert Kirchenmusikerin Juliane Felsch-Grunow seit dem 1. Dezember jeden Tag ein kleines Video für ihren musikalischen Adventskalender auf Youtube (https://t1p.de/RuppinerAdventskalender2020). Zusätzlich stellt Pfarrer Christoph Römhild (https://t1p.de/KircheRheinsberg) wöchentlich Andachten ins Internet.

Fehrbellin verschickt eine eigene Weihnachts-CD

Die Gemeinde Fehrbellin hat schon im November eine CD mit weihnachtlicher Musik und einer Predigt mit Pfarrer Siegfried Freye aufgenommen und jetzt an 700 Haushalte verschickt.

Die evangelische Gemeinde in Herzberg bei Lindow bietet Heiligabend einen Telefongottesdienst an: Um 15 Uhr kann ihn jeder am Telefon verfolgen. „Wir haben ihn nicht aufgezeichnet, sondern feiern ihn live“, sagt Pfarrerin Christine Gebert (Einwahl unter 0211/4 91 11 11 oder 0211/38 78 10 00 oder 0211/38 78 87 88, Konferenznummer: 57574, Konferenz-Pin: 00242).

In Herzberg selbst wird es nur diesen Gottesdienst geben. In Strubensee und Glambeck, die auch zu Christine Geberts Gemeinde gehören, können die Christen aus dem Dorf nach Voranmeldung dagegen direkt in die Kirche kommen.

Gottesdienste am Telefon und auf dem eigenen Youtube-Kanal

Auch andere Gemeinden halten an Live-Gottesdiensten zu Heiligabend fest: In Lindow sind drei geplant, fünf in Kyritz und drei in der St.-Marienkirche in Wittstock. Für alle mussten sich Besucher vorab anmelden.

Die Gemeinde in Wusterhausen bietet Heiligabend um 16.25 Uhr einen Telefongottesdienst mit Pfarrer Alexander Bothe an (Einwahl unter 0221/65 04 88 56, Pin 09 42 68). Außerdem sind ab dem 24. Dezember ein Krippenspiel als Fotostory und ein vorproduzierter Weihnachtsgottesdienst über die Homepage der Gemeinde (www.kirche-wusterhausen.de) abrufbar. Ein Krippenspiel gibt es auf der Youtube-Seite der Gemeinde (https://t1p.de/KircheOstprignitz). Gottesdienste in Bantikow, Brunn, Metzelthin, Dessow, Ganzer, Trieplatz, Lögow und Kantow sind abgesagt.

Von Reyk Grunow