Neuruppin: weitere Straßensperrung in der Innenstadt

Neuruppin

Autofahrer in Neuruppin müssen sich auf eine weitere Sperrung in der Innenstadt einstellen: So ist die August-Bebel-Straße zwischen Schulzen- und Schinkelstraße wegen Kranarbeiten voraussichtlich am Montag und Dienstag, 7. und 8. März, nicht passierbar. Eine Umleitung werde ausgeschildert, hieß es am Donnerstag.

Eine Vollsperrung in Neuruppin soll aufgehoben werden

Demnach wird das Umfahren der Vollsperrung über Karl-Marx- und Friedrich-Engels-Straße empfohlen. Gleichzeitig soll der Verkehr in der Schinkelstraße im Baustellenbereich der dortigen Sparkassenfiliale wieder als Einbahnstraße stadtauswärts freigegeben werden. Die Schinkelstraße ist überraschend seit Anfang der Woche voll gesperrt.

Der Grund für die Einschränkungen: Dort sollen drei Wohngebäude samt Tiefgarage errichtet sowie ein Gebäude saniert werden. Weitere Sperrungen wegen Bauarbeiten gibt es derzeit in der Artur-Becker-Straße und in der Fehrbelliner Straße.

Von Andreas Vogel