Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Ruppin kann im kommenden Jahr mit fast 400 000 Euro aus der Stadtkasse rechnen. Die Stadt Neuruppin will damit auch die letzten Anteile an der Pfarrkirche gegenüber des Amtsgerichts kaufen. Künftig soll die Stadt alleiniger Eigentümer des Hauses sein.

In den 90er Jahren hatten sich Neuruppin und evangelische Kirche zusammengetan und ein gemeinsames Unternehmen gegründet, um die Kirche zu retten. Die Gesellschaft heißt Tourismusforum Neuruppin (TFN) und besteht bis heute, auch wenn sie kaum noch jemand kennt. Geht es nach der Stadtverwaltung, könnte sie demnächst aufgelöst werden.

Neuruppin und Kirchengemeinde sollten die Pfarrkirche vor dem Verfall bewahren

Ziel der TFN war es von Anfang an, die Kirche zu bewahren, zu sanieren und eine sinnvolle Nutzung dafür zu suchen.

Die Pfarrkirche St. Marien war sehr lange Zeit in desolatem Zustand. In den 70er Jahren musst die Kirchengemeinde das Gebäude schon aufgeben, weil es wegen schwerer Schäden baupolizeilich gesperrt wurde. Die Gemeinde zog damals in die Klosterkirche am See um. Die Pfarrkirche zu sanieren war bis nach der Wende undenkbar.

Stadt und Kirchengemeinde haben sich in den 90er Jahren gemeinsam auf die Suche nach einer Lösung gemacht. Mehrere Planungsbüros wurden gebeten, Ideen auszuarbeiten. Auch der berühmte italienische Architekt Aldo Rossi hat sich damals mit einem Konzeptentwurf beteiligt.

Die Neuruppin Pfarrkirche wurde nach dem Stadtbrand 1787 im klassizistischen Stil gebaut. Quelle: Christian Schmettow

Die Neuruppiner Pfarrkirche stammt aus der Zeit nach dem Stadtbrand 1787. Sie wurde in den Jahren 1801 bis 1806 in klassizistischem Stil durch den Preußischen Geheimen Oberbaurat Philipp Bernhard François Berson (1754 – 1835) erbaut. Nur wenige Meter weiter stand einst eine viel größere Kirche, ein spätgotischer, fünfschiffiger Bau. Er wurde allerdings beim Stadtbrand zerstört.

Kirche wird Veranstaltungszentrum

In den 1990er Jahren entstand der Plan, die baufällige Pfarrkirche nicht mehr als religiöses Bauwerk zu nutzen, sondern zu einem Kongress- und Veranstaltungszentrum umzubauen. Die umfangreiche Sanierung dauerte bis etwa 2002 und kostete mehrere Millionen Euro.

Heute ist die Pfarrkirche Neuruppins beliebtester Veranstaltungsort für große Konzerte, Tagungen und Feste. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Nach wie vor ist die Tourismusforum-Gesellschaft Eigentümerin des Gebäudes, wenn sich auch die Stadt um Sanierung, Unterhalt und Betrieb kümmert. Die TFN hat noch etwa eine halbe Million Euro Kredite aus der Sanierung abzuzahlen.

Heute ist die Stadt Neuruppin mit rund 65 Prozent der Anteile Hauptgesellschafter der TFN. Die restlichen Anteile gehören der evangelischen Gemeinde, die sich aus dem Alltagsgeschäft allerdings nahezu komplett heraushält.

Seit Längerem gibt es Überlegungen, dass die Stadt alle Rechte an der Pfarrkirche übernimmt. Inzwischen sind die Verhandlungen konkreter. Rund 386 000 Euro will Neuruppin der Kirchengemeinde für deren Anteile überweisen. Die Summe steht im Stadthaushalt für 2022.

Aus Sicht der Stadt ist eine komplette Übernahme sinnvoll, zumal Neuruppin ohnehin schon alle Kosten zahlt. Zusammen mit dem Stadtgarten betreibt die Stadt die Kirche als Veranstaltungszentrum und schießt pro Jahr rund eine Million Euro für beide Häuser zu, das Personal mitgerechnet.

Hinzu kommen ab 2022 pro Jahr 75 000 Euro Zuschuss an die TFN, damit die die Kredite abzahlen kann. Die werden inzwischen ebenfalls zum größten Teil von der Stadt und ihren Tochterfirmen getragen.

Noch sind die Verhandlungen zur Übernahme der Kirchenanteile nicht abgeschlossen. Die Gemeinde muss zum Beispiel selbst noch überlegen, ob und welche Bedingungen sie an die Aufgabe ihrer Kirche stellt.

Auch das Konsistorium in Berlin müsse dem zustimmen, sagt Pfarrer Thomas Klemm-Wollny. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass bis Ende 2022 alles klar sein könnte.

Von Reyk Grunow