Die zentrale Straße in der Neuruppiner Innenstadt soll sich in den nächsten Jahren sehr verändern. Radler, Fußgänger und Busse bekommen mehr Platz; für Autos wird er eingeschränkt. Die Stadtverordneten haben den Plan jetzt abgesegnet. Gebaut wird deshalb aber noch nicht.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich an der Karl-Marx-Straße in Neuruppin wenig getan. Jetzt hat die Stadt einen Plan, die Straße völlig umzugestalten. Quelle: Henry Mundt