Neuruppin

Die Kultur soll in der Neuruppiner Stadtverwaltung künftig eine größere Rolle spielen. Das ist eine Reaktion auf das Fontanejahr 2019 und seine Erfolge.

Bisher gehörte der Kulturbereich als einer von vielen zum selben Amt für Bildung, Soziales, Schule und Sport im Rathaus, dem Maik Buschmann als Leiter vorsteht. Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde will diesen Bereich ab Januar aufwerten und dazu aus dem Amt herauslösen.

Denkbar wäre, dass es im Rathaus für die Kultur künftig ein eigens Amt oder zumindest eine sogenannte Stabsstelle gibt, die nicht mehr dem Sozialamt angegliedert ist und so mehr Eigenständigkeit, mehr Verantwortung und auch mehr Handlungsspielraum bekommt.

Neuruppin will Erfolg des Fontanejahrs für die Zukunft retten

Mit dem Schritt hofft die Verwaltung, verhindern zu können, dass die teuer erkauften Erfolge aus dem Fontanejahr 2019 gänzlich verpuffen, hieß es am Mittwoch im Strukturausschuss der Stadt. Kultur und Tourismus sollen stärker vorangebracht werden.

Im Rathaus soll eine neue Stelle entstehen, die sich freier von Verwaltungsaufgaben um die Kultur- und Tourismusplanung, um Ideen, Veranstaltungen, Werbung und um Fördermittel kümmern kann. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren einen Ruf als Kulturstadt erarbeitet“, sagt Rathauschef Golde. Um diesen Ruf erhalten zu können, müsse er auch gepflegt werden.

Einen Wunschkandidaten für die neue Aufgabe hat Golde auch: den bisherigen Kulturmanager Mario Zetzsche, der 2019 maßgeblich für die Organisation des Fontanejahres verantwortlich war und sich bis Ende 2020 noch um dessen Abwicklung kümmert. Ab Januar würde er ohne die Änderung im Rathaus wieder auf seinen Posten als Sachgebietsleiter zurückkehren. „Ich glaube, das ist für den Anspruch, den Neuruppin hat, zu klein“, sagt Golde.

Ausschüsse stimmen dem Plan des Bürgermeisters zu

Im Kulturbeirat stellte er die Idee am Mittwochabend erstmals öffentlich vor, nachdem der Dezernent Thomas Fengler im Sozialausschuss am Dienstagabend nur vage Auskunft geben konnte.

Grundsätzlich braucht der Bürgermeister keine Zustimmung der Stadtverordneten, um die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung zu ändern. Das darf er weitestgehend auch allein entscheiden.

In diesem Fall geht es aber auch um Geld. Für die neue Aufgabe soll eine neue Stelle im Rathaus geschaffen werden, und das geht nur mit Zustimmung der Stadtverordneten.

Der Sozialausschuss stimmte dem am Dienstagabend ohne größere Bedenken zu; der Kulturbeirat und der Strukturausschuss der Stadt taten dasselbe am Mittwoch. Die Stadtverordneten sollen am 14. Dezember endgültig über den Haushalt und damit auch über die Stellen im Rathaus und den anderen städtischen Einrichtungen entscheiden.

Von Reyk Grunow