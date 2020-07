Neuruppin

Gerade erst hat Neuruppin 1,6 Millionen Euro in den Bau einer neuen Feuerwache in Alt Ruppin investiert. In den nächste Jahren muss sie mehr als zehnmal so viel ausgeben, um zwei weitere Gerätehäuser zu bauen. Allein der Neubau einer neuen Hauptwache wird nach Schätzungen mehr als 20 Millionen Euro kosten.

Vor der neuen Hauptwache in Neuruppin soll noch ein Gerätehaus für die Löschgruppe Nord in Gühlen-Glienicke entstehen. Dort könnten die Einheiten von Gühlen-Glienicke und Binenwalde gemeinsam einziehen.

Seit Jahren warten die Feuerwehrleute in Neuruppins Norden schon auf einen Neubau. Im Entwurf des Stadthaushaltes 2021 soll nun Geld für die Planung enthalten sein, kündigt Thomas Fengler zuständiger Dezernent im Neuruppiner Rathaus, jetzt an.

Geld für die Planung soll im Stadthaushalt eingeplant werden

Wenn alles klappt, könnte die Wache im Norden 2021 geplant und 2022 gebaut werden. Wo, lässt Thomas Fengler offen. Zur Grundstücksfrage will er im Moment nichts sagen. Für einen Neubau in Gühlen-Glienicke muss die Stadt wahrscheinlich Land ankaufen; selbst hat sie dort keine geeignete Fläche.

Ob das auch für eine neue Hauptwache in Neuruppin nötig sein wird, ist derzeit umstritten. Die Stadtverwaltung hatte zuletzt einen Wunschstandort auf einem Grundstück, das der Stadt schon gehört. Ginge es danach, würde die neue zentrale Feuerwache in Neuruppin am Certaldoring unweit des Bahnhofs West entstehen.

Standort für die neue Hauptwache ist umstritten

Ein Gutachter hatte errechnet, dass die Feuerwehr von dort aus alle Teile der Stadt schnell erreichen könnte. Ein Großteil der Stadtverordneten hat daran allerdings inzwischen Zweifel. Und auch die Wehrführung ist von der Fläche neben dem Netto-Markt wenig begeistert.

Die Hauptwache in der Schinkelstraße wurde in den 90er Jahren um- und ausgebaut. Nach 25 Jahren ist sie längst zu eng geworden. Quelle: Reyk Grunow

Theoretisch ist die Stadt zwar gut erreichbar. Aber nur, wenn die Schranken am Bahnübergang in der Präsidentenstraße nicht gerade geschlossen sind. Zurzeit fahren dort zweimal pro Stunde Züge durch. Wenn die Züge künftig alle halbe Stunde nach Berlin fahren, wären die Schranken doppelt so oft unten.

Neuruppins Stadtwehrführer Reinhard Jachnick hat Angst, dass sich die Diskussion über einen Standort der neuen Wache noch lange hinzieht. Die jetzige Hauptwache an der Schinkelstraße ist ein Vierteljahrhundert nach ihrer Eröffnung zu klein. Sie wurde Anfang der 90er Jahre gebaut, erinnert er sich. Debattiert wurde darüber seit den 70ern.

Von Reyk Grunow