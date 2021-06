Neuruppin

Die Corona-Pandemie hat auch positive Effekte. Im Neuruppiner Rathaus befördert sie offenbar die Einführung moderner Technik. Wer einen Termin im Bürgerbüro, dem Bauamt oder mit anderen Mitarbeiterinnen im Rathaus braucht, musste sich bisher in der Regel telefonisch darum kümmern. Künftig soll jeder Bürger solche Termine rund um die Uhr über die Internetseite der Stadt buchen können.

Die Fraktion von CDU und FDP wünscht sich so ein Buchungssystem für die Fontanestadt und verweist dabei auf ähnliche Beispiele aus den Städten Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder).

Doch ein Beschluss der Stadtverordneten, so etwas einzuführen, ist in Neuruppin gar nicht nötig. „Es wird sie wahrscheinlich freie zu hören, dass wir daran bereits arbeiten“, informierte Neuruppins stellvertretende Bürgermeisterin Daniela Kuzu die Abgeordneten am Montag im Hauptausschuss.

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis das Buchungssystem tatsächlich läuft. Die Stadtverwaltung sei gerade dabei, einen Auftrag vorzubereiten. Sobald der vergeben ist, werde es vier bis sechs Monate dauern, bist das System zur Online-Terminvergabe installiert und angepasst ist. Die Kosten schätzt die Neuruppiner Stadtverwaltung auf rund 17.000 Euro. Termine sollen weiterhin auch per Telefon vereinbart werde können.

Von Reyk Grunow