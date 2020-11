Die Planungen für eine Wassertankstelle am Ruppiner See in Neuruppin werden vorerst verschoben. Die Stadt will das Geld dafür verwenden, um die Pläne für den Ortsteil Radensleben voranzutreiben. Die Dorfstraße ist seit Jahren marode, zudem fehlt es an einem Fußweg sowie einer zentralen Regenwasserleitung.