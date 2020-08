Neuruppin

Im Streit zwischen den Ortsteilen und der Neuruppiner Stadtverwaltung zeichnet sich eine neue Wendung ab. Jetzt soll jeder Ortsteil ein eigenes Budget bekommen, über das er selbst verfügen kann.

Bisher gibt es in Neuruppin einen gemeinsamen Topf für alle Dörfer. 150.000 Euro sind dort jedes Jahr enthalten. Die Ortsteile müssen sich einigen, wofür das Geld ausgegeben werden soll und die Stadtverordneten segnen das am Ende ab. „Wir haben mit diesem Geld auch viel erreicht“, sagt Neuruppins Baudezernent Arne Krohn.

Unter anderem ist ein Teil dieses gemeinsamen Budgets in die Dorfgemeinschaftshäuser von Wuthenow und von Gnewikow geflossen. Einige Dörfer gingen bisher allerdings weitgehend leer aus und haben auch in nächster Zeit wenig Aussicht auf Geld aus diesem Programm. Denn in den vergangenen Jahren hatte sich durchgesetzt, dass die 150.000 Euro schon auf Jahre im Voraus für größere Projekte verplant wurden.

10.000 Euro für jeden Ortsteil, 20.000 Euro für Alt Ruppin

In Abstimmung mit den Ortsvorstehern plant die Neuruppiner Stadtverwaltung jetzt eine neue Regelung. Die 150.000 Euro sollen aufgeteilt werden. Jeder der 13 Neuruppiner Ortsteile würde dann 10.000 Euro pro Jahr zur eigenen Verfügung haben. Alt Ruppin wegen seiner Größe 20.000 Euro.

Letztlich blieben dann noch 10.000 Euro aus der bisherigen Summe von 150.000 Euro übrig. Dieses Geld könnte zum Beispiel in ein gemeinsames Projekt mehrerer Dörfer fließen; darüber sollten die Ortsteile gemeinsam entscheiden.

Wofür er die 10.000 Euro für sein Dorf ausgibt, soll jeder Ortsbeirat allein entscheiden können. Er könnte damit ein Spielgerät kaufen oder ein Dorffest finanzieren. Auch Krangen soll die 10.000 Euro bekommen; weil es dort aber keinen Ortsbeirat gibt, müssen die Stadtverordneten abstimmen, in welche Projekte das Geld dort fließt.

Budget der Dörfer war zuletzt schon auf Jahre im Voraus verplant

Gühlen-Glienickes Ortsvorsteher Michael Peter findet die Idee gut. „Ich kann das nur unterstützen“, sagt er. Es gebe immer kleinere Dinge im Ort, für die es sehr schwer ist, Geld aus der Verwaltung zu bekommen. Die bisherige Regelung hatte sich zuletzt verselbstständigt. Die 150.000 Euro für die Ortsteile wurden zunehmend für große Investitionen eingesetzt.

„Wir haben angefangen, schon über den Bau von Radwegen in fünf Jahren zu sprechen“, sagt Peter. Die ursprüngliche Idee, kurzfristig etwas in den Dörfern investieren zu können, ging immer mehr verloren.

Neue Regelung ist frühestens ab 2022 möglich

Mit eigenen 10.000 Euro könnte jeder Ortsbeirat seinen Bürgern zeigen, dass sich tatsächlich etwas tut. Und sei es, dass eine neue Bank aufgebaut wird oder in neues Buswartehäuschen.

Noch im August will sich Baudezernent Krohn mit den Ortsvorstehern treffen, um über diese Idee zu beraten. In Kraft treten könnte die Regelung allerdings erst 2022. Das gemeinsame Budget der Dörfer für 2021 ist schon seit Jahren verplant.

Von Reyk Grunow