Neuruppin

Etliche Eltern in Neuruppin können in diesen Tagen mit der Rückzahlung von Beiträgen zur Kita- oder Hortbetreuung ihrer Kinder rechnen. Betroffen sind Eltern, die zwar zuletzt für die Betreuung bezahlen mussten, ihren Nachwuchs aber wegen der Pandemie nicht in die Kita oder den Schulhort schicken durfte oder konnten.

Sven Runge gehört zu den Betroffenen. Der Neuruppiner ist Vater einer Tochter, die eigentlich den Hort der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Schule besucht. Eigentlich deshalb, weil das Mädchen dort seit Ende 2020 nicht mehr hin darf.

Der Neuruppiner war schon im Januar verwundert, als die Stadt Neuruppin die Gebühren für den Hort plötzlich abgebucht hat, obwohl die Runges den Schulhort gar nicht mehr nutzen konnten.

Eltern haben keinen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Tochter

Dabei hätte Sven Runge seine Tochter sehr gern weiter dorthin gesehen lassen. Anfang Januar hatte er und seine Frau beim Landkreis einen Antrag auf Notbetreuung gestellt. Genau, wie es in der Verordnung des Landes damals vorgesehen war. Dich die Familie hat eine Absage erhalten. „Wir haben keinen Anspruch, hieß es“, sagt Sven Runge.

Der Grund: Laut Landesverordnung haben nur diejenigen Eltern Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kinder, die beide in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Das sind zum Beispiel medizinische Berufe, welche in er Energieversorgung, bei Polizei der Feuerwehr oder auch im Lebensmittelhandel.

In Familie Runges Fall ist es so, dass zwar die Mutter des Kindes einen solchen Beruf hat. „Ich aber nicht“, sagt der Vater. Damit die gemeinsame Tochter betreut werden kann, müsste er deshalb eigentlich zu Hause bleiben. „Ich bin selbstständig“, sagt Sven Runge: „Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich nichts.“ Das gilt auch dann, wenn er die vom Bund eingeräumten zusätzlichen Kinderkrankentage in Anspruch nimmt.

Neuruppin buchte den Beitrag für den Schulhort trotzdem ab

Als er merkte, dass die Stadt trotzdem die Gebühren für die Kinderbetreuung vom Konto abgebucht hat, meldete sich Runge im Rathaus. „Es kann doch nicht sein, dass ich für eine Leistung bezahlen muss, die nicht erbracht wird“, sagt der Vater deutlich verärgert.

Doch die Auskunft, die er bekam, war wenig zufriedenstellend. „Die Mitarbeiterin habe mitgeteilt, dass die Eltern weiter zahlen müssen, so lange die Stadt vom Landkreis nicht erfährt, wie sie damit sonst verfahren soll.

Wann das Land die Kita-Kosten übernimmt Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes hat am 28. Januar in einer Richtlinie festgelegt, wie Kita-Träger an ihr Geld kommen können, wenn Kinder wegen der Pandemie dort nicht betreut werden oder betreut werden dürfen. Kosten fallen für die Einrichtungen, Gebäude und Erzieherinnen und Erzieher schließlich trotzdem an. Demnach übernimmt das Land in bestimmten Fällen das Geld. Das gilt laut Ministerium1. bei Verboten bzw. Teilverboten des Betriebs von Kindertagesbetreuung,2. bei einer Vereinbarung zwischen den Eltern und dem Kita-Träger bzw. dem zuständigen Landkreis, nach der mindesten einen Monat lang die Kinder höchstens zur Hälfte der eigentlich vereinbarten Zeit in die Kita geschickt wurden und Eltern deshalb weniger oder gar keine Beiträge bezahlt haben oder sie zeitnah zurückbezahlt bekommen,3. oder wenn Eltern freiwillig ihre Kinder aufgrund des Appells der Landesregierung gar nicht oder nur bis höchstens 50 Prozent ihrer bisherigen vertraglichen Betreuungsleistung in die Kita oder den Hort gebracht haben. Das alles gilt auch für die Tagespflege ein. Die sogenannte 2. Richtlinie Kita-Elternbeitrag Corona 2021 gilt rückwirkend ab 1. Januar 2021. Demnach bekommen die Kita-Betreiber pauschal pro Krippenkind 160 Euro, pro Kindergartenkind 125 Euro und für ein Hortkind 80 Euro, unabhängig davon, wie viel Eltern für den jeweiligen Platz sonst tatsächlich bezahlen müssten. Eine ähnliche Regelung hatte das Land Brandenburg rückwirkend zum 30. März 2020 schon einmal beschlossen. Sie endete aber bereits am 30. Juni des vergangenen Jahres.

Im Prinzip war das so korrekt, sagt Neuruppins Sozialdezernent Thomas Fengler. Generell müssten Eltern auch dann bezahlen, wenn Sie aufgrund der Landesverordnung zur Corona-Lage ihr Kind nicht in die Kita schicken können.

Regelung des Landes Brandenburg liegt seit 28. Januar vor

Dass trotzdem viele Eltern ihr Geld nun zurückbekommen liege an einer neuen Regelung des Landes, sagt Fengler. Das hatte Mitte Januar angekündigt, die Kosten zu übernehmen, wenn Eltern in der Pandemie Kitas nicht nutzen können. 15 Millionen Euro will das Land dafür insgesamt bereitstellen.

„Aber die eigentliche Richtlinie liegt erst seit 28. Januar vor“, sagt Fengler. „Außerdem sind die Regelungen sehr komplex.“ Inzwischen sei die Rücküberweisung aber angeordnet worden. Etwa die Hälfte der 1400 angemeldeten Kinder in den städtischen Kitas und Horten seien betroffen.

Sven Runge wartet noch. Beim letzten Blick auf sein Konto war das Geld noch nicht da. Dafür hat er gesehen, dass auch für Februar die Gebühren abgebucht sind.

Von Reyk Grunow