Neuruppin zeichnet 30 Ehrenamtler aus - auch Feuerwehrleute, die im Ahrtal geholfen haben

Neuruppin

Weil sie nicht allein an sich, sondern auch an andere denken, sind am Montag im Neuruppiner Kulturhaus 30 Ehrenamtler ausgezeichnet worden, darunter auch zwölf Feuerwehrleute, die nach dem verheerenden Hochwasser im Ahrtal gut eine Woche vor Ort geholfen haben.

Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) und Stadtverordnetenchef Sven Deter (CDU) überreichten neben einer Urkunde und dem Buch „Lieber Fontane! Lieber Schinkel!“ auch eine Einladung zum Weihnachtskonzert mit dem Landespolizeiorchester am 1. Dezember.

Neuruppiner Gauklerkids zeigen Kunststücke

Vor der Ehrung zeigten Mädchen und Jungen der Gauklerkids einige Kunststücke, die sie in den vergangenen Wochen einstudiert haben.

Die Neuruppiner Gauklerkids zeigten Ausschnitte ihres Könnens. Quelle: Henry Mundt

Das sind die Geehrten:

Uwe Kaiser und Werner Franke: Uwe Kaiser und Werner Franke engagieren sich vorbildlich bei der Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen im Ortsteil Lichtenberg und tragen mit ihrer freiwilligen Arbeit rund um das Dorfgemeinschaftshaus für ein schöneres Dorfbild bei. Dazu gehört, je nach Jahreszeit, das Mähen von Rasen und Harken von Laub rund um das Dorfgemeinschaftshaus, den Spielplatz, am Denkmal des Todesmarsches. Sie sind engagiert und aktiv am Grünpflegeplan der Fontanestadt Neuruppin beteiligt.

Selbstlose Hilfe auch in Neuruppins Ortsteilen

Bernhard Griep ist aktiver Bürger des Ortsteiles Nietwerder, wenn es um die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen geht. Er packt an, wenn Hilfe beispielsweise beim Aufbau von Zelten nötig ist und er sorgt für die Technik, hält alles in Bildern und Filmen fest, so dass Material für die Dorfchronik vorhanden ist. Bei Reparaturen der Vereinstechnik ist er stets zur Stelle. Auch bei der Pflege des Bolz-, Spiel- und Festplatzes hilft er tatkräftig mit.

Rita Herrmann ist Vorsitzende des Dorfvereins Karwe und für die Belange der Dorfbewohner uneingeschränkt dabei. Des Weiteren ist sie aktives Mitglied im Neuruppiner Verschönerungsverein und auch dort mit vollem Einsatz dabei. Auch dem Ortsbeirat steht sie in Sachen Abrechnung zur Seite. Bemerkenswert ist der engagierte Einsatz trotz ihres Alters von über 80 Jahren.

Die Bechliner Spätlese ließ sich durch Corona nicht unterkriegen

Renate Gebert und Marlies Pfeiffer sind ein unschlagbares Duo und eingespieltes Team, welches sich seit sieben Jahren sehr engagiert und zuverlässig um den Küchenbereich im Rahmen von Treffen der Seniorengruppe „Spätlese“ Bechlin kümmert. Neben dem Eindecken von Kaffeetafeln sowie den Vor- und Nachbereitungen in der Küche sorgen beide – vor allem bei den Festen (Frauentags-, Sommer- und Herbstfesten) – für dekorativ angerichtete Speisen und sind stets eine freundliche Bedienung für Mitglieder und Gäste. Da gibt es für die beiden kaum eine Pause. Die gründliche Reinigung der nun wieder zur Nutzung freigegebenen Räumlichkeiten in der Feuerwehr Bechlin ist für sie selbstverständlich und wird am nachfolgenden Tag immer in Eigenregie erledigt.

Auch in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, in denen das Haus nicht durch die Spätlese genutzt werden durfte, hielten sie engen Kontakt zu anderen Mitgliedern und waren schnell zur Stelle, wenn es um Hilfe ging. Alle Mitglieder der Bechliner Spätlese schätzen die ehrenamtliche Arbeit der beiden Frauen sehr und sagen herzlichen Dank. Renate Gebert ist außerdem Kassenwartin und führt sehr genau Buch über Einnahmen und Ausgaben der Vereinsveranstaltungen.

Hilfe beim Neuruppiner Frauenhaus

Claudia Becker war jahrelang beim Verein Neuruppiner Frauen für Frauen als Erzieherin beschäftigt. Nachdem sie im Jahr 2017 in Rente ging, setzte sie sich weiter ehrenamtlich für die Belange des Vereins ein. Sie organisiert Feiern für die Bewohnerinnen des Frauenhauses, koordiniert Terminabsprachen für Versammlungen, sorgt für Ordnung im Haus, übernimmt Bürodienste und begleitet Frauen beispielsweise zu Einkäufen und Arztterminen.

Irmtraud und Horst Reeck sind seit über 40 Jahren aktiv in der Seniorenarbeit im Ortsteil Karwe tätig. Sie organisieren Tagesfahrten für Senioren und helfen bei der Vorbereitung der Seniorennachmittage im Haus der Generationen. Zum Sommerfest übernehmen sie die Zubereitung des Kartoffelsalates, der inzwischen schon zur Tradition geworden ist und immer ausgezeichnet schmeckt. Sie sorgen für das leiblich Wohl und verwöhnen alle Senioren mit Leckereien vom Grill. Jährlich zur Weihnachtsfeier bereiten sie die Tombola vor, in welcher viel Arbeit steckt. Beide haben eine Auszeichnung für ihr verlässliches Engagement verdient.

Steven Kranz ist seit 2012 stellvertretender Vorsitzender der Schiedsstelle 2, vertritt den Vorsitzenden Andreas Roß, insbesondere in Wahrnehmung der monatlichen Schiedsstellen-Sprechstunden.

Ein Neuruppiner Karate-Trainer mit Leib und Seele

Falk Knudsen ist Gründungsmitglied des Turn- und Kampfsportvereins Ruppin. Er hat bereits im Jahr 1985 mit dem Karatetraining begonnen. Seit 1992 ist er Trainer in der Abteilung Karate. Seit 2006 ist er im Vorstand des Vereins und seit 2009 Finanzwart. Der Landessportbund Brandenburg hat ihm die Auszeichnung „Sympathiegewinner Ehrenamt“ verliehen. Vom Kreissportbund erhielt er die silberne Ehrennadel. Zudem ist er ein echt sympathischer Typ und bei all seinen Leistungen bescheiden geblieben.

Falk Knudsen ist immer für seine Schützlinge da und hat den Verein maßgeblich mitgestaltet. Als Träger des 3. Dan ist er ein hoch motivierter Trainer. Auch seinen Sohn Falko konnte er schon früh für das Karate Training begeistern. Inzwischen kann auch Falko Knudsen auf über 20 Jahre Trainer-Erfahrung beim TKV Ruppin zurückblicken.

Neuruppiner hilft kranken und verletzten Vögeln

Henry Lange versorgt seit 2010 kranke und verletzte Vögel in Zusammenarbeit mit der Naturschutzstation Woblitz. Bei ihm erfolgt die Erstaufnahme von Vögeln aus dem ganzen Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Je nach Befund muss der Vogel in die Tierklinik oder in die Auswilderungsstation gebracht werden, oder verbleibt vorerst in seiner Obhut, hier in Neuruppin. In der Regel betreut Henry Lange 30 bis 40 Tiere. Der Aufenthalt dieser Vögel beträgt zwischen drei Tagen und mehreren Wochen. Hauptsächlich handelt es sich hier um Greifvögel und Eulen.

Das Anschaffen von Volieren, Futter, Medikamenten, Desinfektionsmitteln, Kleinmaterial, Kanülen sowie Spritzen erfolgt jeweils in Eigenleistung. Hinzu kommen die Kosten für Fahrten in die Tierklinik nach Berlin Zehlendorf. Hier fallen pro Fahrt jeweils etwa 80 Kilometer an. Der zeitliche Aufwand liegt zwischen 1,5 und vier Stunden täglich – Fütterung, Reinigung, Gefiederpflege, Medikamentengabe und was sonst noch so anfällt. An dieser Stelle auch Dank an die Ehefrau, Elisabeth Lange, die ihn bei seiner Arbeit tatkräftig unterstützt.

Neuruppinerin hat ein Herz für finanziell schwache Menschen

Marion Liefke engagiert sich in vielen sozialen Ämtern. Bei den Neuruppinern ist sie durch ihr hervorragendes, selbstloses und seit Jahren kontinuierliches Wirken bekannt. Ihre Freundlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und soziales Engagement für ältere Menschen sind beispielgebend. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, finanziell schwachen Menschen Hilfe zu geben.

Im Nachbarschaftstreff „Miteinander“ hilft sie ehrenamtlich mit und bringt dabei immer neue Ideen und Vorschläge für die Gäste. Von ihr werden die Menschen ermuntert, ihren Alltag in dieser so schwierigen Zeit durch geselliges Miteinander auszufüllen.

Der Neuruppiner Verein Jahresringe sorgt für Abwechslung

Renate Neumann ist seit 1993 Vorsitzende des Vereins Jahresringe Neuruppin. Ihr soziales Führungsengagement ist sehr lobens- und anerkennenswert. Sie kümmert sich um alle anstehenden Belange des Vereins, organisiert die monatlichen Zusammenkünfte und sorgt dafür, dass spannende Themen und Vorträge für Mitglieder und Gäste vorhanden sind. Durch ihr offenes und liebenswertes Wesen hat sie zu Mitgliedern und Gästen des Hauses ein sehr gutes Vertrauensverhältnis.

Brigitte Mauer nimmt als langjähriges, aktives Mitglied an den Veranstaltungen des Vereins Jahresringe teil, hilft bei den Vorbereitungen dieser und sucht immer das Gespräch mit den Menschen. Es ist sehr lobenswert, dass sie auf den Tages- und Mehrtagesfahrten die Reisebegleitung tatkräftig unterstützt, wie das Austeilen von Getränken und Speisen während der Fahrten. Dabei hat sie immer einen scherzhaften Spruch auf den Lippen. Sie ist bei den Mitgliedern und Gästen sehr beliebt.

Ein Insektenhotel für Molchow

Bettina Müller setzt sich sehr für die Belange der Kinder in dem Ortsteil Molchow ein. Sie bastelt jeden Mittwoch in dem dortigen Dorfgemeinschaftshaus und offeriert den Kindern jeweils interessante Angebote. Bettina Müller ist für die Kinder kaum noch wegzudenken und alle freuen sich nicht nur auf das Basteln, sondern auch auf den Austausch und die Gemeinschaft. Das aktuelle Projekt, Bau eines Insektenhotels, bereitet allen viel Freude und leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz.

Prof. Dipl.-Ing. Hartmut Stechow führt als Vorsitzender der Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft seit einigen Jahren den Verein und gibt ihm immer wieder neue Impulse. Mal ist es eine zeitgenössische Ausstellung im Vorderhaus des Stadtgartens oder aktuell im Kunstkiosk, mal die Organisation des Schinkel-Förderpreises seines Vereines zuletzt 2019 an die Kuratorin Prof. Dr. Heike Gfrereis der Ausstellung fontane.200/Autor im Museum Neuruppin, dann die Publikation der Schinkel-Palmette oder zuletzt sein Engagement, dass zur Publikation „Lieber Fontane! Lieber Schinkel“ geführt hat. Es gelingt ihm durch seine Lehrtätigkeit an der JADE-Hochschule immer wieder Studierende nach Neuruppin zu locken, die sich städtebaulichen Herausforderungen der Fontanestadt Neuruppin annehmen und so zu Denk- und Lernanstößen vor Ort beitragen.

Neuruppiner Feuerwehrmann hält Kontakt zu Coesfeld

Peter Theimer ist bereits seit 1. Mai 1980 aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Fontanestadt Neuruppin. Bereits im Jahr 1994 besuchte er erfolgreich den Gruppenführerlehrgang und brachte sich sehr in das Kameradschaftsleben der Feuerwehr ein. Seit 1991 nahm Peter Theimer regelmäßig an Leistungsnachweisen der Partnerfeuerwehr Coesfeld teil und organisierte auch die Teilnahme der Coesfelder im Landkreis OPR.

Seit dem Jahr 2005 war Kamerad Theimer als Zugführer in der Hauptwache eingesetzt und somit verantwortlich für den Standort in der Schinkelstraße. Bis zu seinem Ausscheiden als Zugführer am 31. Dezember 2020 hat Kamerad Theimer in den 15 Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit die Arbeit in der Hauptwache maßgeblich mitgeprägt und weiter vorangebracht.

Neuruppiner helfen nach Flutkatastrophe im Ahrtal

Zwölf Fluthelfer der Feuerwehr: Marcel Bauer; André Bergenroth; Kevin Grigorian; Daniel Maaß; Romano Schröder; Frank Demme; Paul Hamann; Anne Meißner; Björn Meißner; Martin Bollmann; Mike Karstaedt; Andy Wegner.

Wohl alle haben die Bilder des noch gar nicht lang zurückliegenden Hochwassers im Ahrtal vor Augen, eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, bei denen Menschen teilweise nicht nur ihre Häuser, sondern auch Angehörige, Nachbarn oder Freunde verloren haben. Zwölf Feuerwehreinsatzkräfte aus dem Verwaltungsbereich Neuruppin waren direkt vor Ort. Sie fuhren am 5. August 2021 zusammen mit sechs weiteren Einsatzkräften aus der Prignitz, Potsdam und Falkensee zum Unterstützungseinsatz ins Ahrtal, um dort tätig zu werden.

Ihnen boten sich Bilder des Schreckens, welche man nicht einmal in den Medien gesehen hatte. Die Aufgaben reichten vom Beräumen von Kellern, dem Beseitigen von Schlamm und Sperrmüll, dem Auf- und Abbau von Unterkunftszelten, der Kanalbelüftung, dem Schutz und der Sicherstellung von Brauchwasser, dem Beseitigung von Ölschäden bis hin zu diversen Reinigungsarbeiten.

Nach acht intensiven, arbeitsreichen Tagen und zum Teil sicher sehr emotionalen Stunden kehrten sie erschöpft aus dem Einsatzgebiet zurück. Für alle Einsatzkräfte wird dieser Einsatz wohl unvergessen bleiben.

