Das Ehrenamt hält die Fontanestadt am Leben

Menschen mit einer Suchtkrankheit brauchen jemanden, der ihnen zuhört, der ihre Probleme kennt und sich Zeit nimmt. Sie brauchen Vertrauen, um sich zu öffnen und um Rat zu suchen. Sie brauchen einen festen Ansprechpartner, einen, der sie kennt und einen, den sie kennen.

Wolfgang Pickert ist so jemand. Seit vielen Jahren steht er Menschen, die Rat suchen, zur Seite. Jeden Dienstag von 16.30 bis 18.30 Uhr ist der Neuruppiner im Haus der Begegnung in der Franz-Künstler-Straße als Berater des Märkischen Abstinenzlerclubs zu sprechen und ist auch im Haus Schönbirken bei Lindow ein verlässlicher Ansprechpartner.

Was Wolfgang Pickert leistet, ist mit Geld kaum zu bezahlen. Er macht seine Arbeit dann auch nicht gegen Bezahlung. Wolfgang Pickert ist einer der vielen Ehrenamtler in Neuruppin, die Jahr für Jahr anderen helfen. Die ihnen zur Seite stehen, Angebote aufrechterhalten, die mit Geld nicht aufzuwiegen sind. Mit einem kleinen Empfang im Rathaus hat die Stadt am Donnerstag einigen Ehrenamtlern stellvertretend für alle Danke gedankt.

Die Ehrenamtler waren in den Saal des Neuruppiner Rathauses eingeladen. Quelle: Reyk Grunow

Wie viele Neuruppiner sich neben ihrer Arbeit und ihrer Familie zusätzlich noch unentgeltlich für andere engagieren, kann niemand sagen. Schätzungen gingen davon aus, dass es in Deutschland 16 Millionen bis 29 Millionen Menschen gibt, die ehrenamtlich arbeiten, sagt Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier. Demnach wäre etwa jeder dritte Einwohner auch ein Ehrenamtler. Auf Neuruppin übertragen sind etwa 10.000 Bürger.

„Ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wären viele Dinge in Neuruppin überhaupt nicht möglich“, sagt Bürgermeister Jens-Peter Golde. Die Ruppiner Tafel kann ihre Angebote nur mit Menschen aufrechterhalten, die sich freiwillig und ohne Bezahlung mithelfen.

Das sind die Ausgezeichneten Janett Höpner, Gabriele Königund Gisbert Hähnelbegleiten schwerstkranke und sterbende Menschen im Hopsiz, in Pfegeheimen und den Ruppiner Kliniken. Wolfgang Hohenwald ist seit 2005 ehrenamtlicher Kreisbrandmeister und seit 2015 Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes. Carola Hohenwald war bis zum Jahresende 2018 Jugendwartin an der Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Neuruppin. Christine Tschierske ist Reiseleiterin für Senioren geworden und kümmert sich seit vielen Jahren sehr liebevoll um ältere Menschen. Karina Meißner unterstützt die Feuerwehr Neuruppin seit vielen Jahren, vor allem in der Einheit Süd-West. Sabrina Malinowski und Bianca Harms sind seit vielen Jahren die guten Seelen der Feuerwehreinheit Süd-Ost. Gisela Petruschke ist seit über 30 Jahren aktives Mitglied im Demokratischen Frauenbund in Krwe und organisiert jede Menge Veranstaltungen dort mit. Karsten Finck ist der letzte Feuerwehrmann in Molchow und übernimmt jährlich über Wochen nahezu die alleinige Organisation des Molchower Dorffestes. Michael Peter engagiert sich im Ortsteil Gühlen-Glienicke als Ortsvorsteher und versucht den Ort zu beleben. Außerdem leitet er die Feuerwehreinheit Binenwalde/ Gühlen-Glienicke. Philipp Beste, Manja Bunke, Paul Knittel, Frederek Maier und Jan Philipp Neinaß sind Übungsleiter oder Assistenten im Sportclub Kempo Neuruppin und unterstützen das Training dort mit großem Engagement. Christiane Zieske und Dagmar Wiese sind ehrenamtlich im Arbeitslosenservice „Die Brücke“ und für die Neuruppiner Tafel tätig. Wolfgang Pickert nimmt seine Aufgabe als Berater für den Verein Märkische Abstinenzler Club Neuruppin sehr engagiert war. Ingrid Siggel ist seit 2014 im Vereins Jahresringe aktiv und hat an der Seite ihres Mannes lange Jahre den Bund der Ruhestandsbeamten- und Hinterbliebenen unterstützt. Günter Brüssow hat im Verein Jahresringe immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mitglieder. Außerdem leitet er viele Jahre den Chor des Hauses der Begegnung. Irmgard Maeles besucht seit vielen Jahren den Seniorenclub Alt Ruppin und leitet ihn zurzeit ganz allein. Detlef Staar leitet als Mitglied der Rheuma-Selbsthilfegruppe eine Wassergymnastikgruppe mit 14 Frauen und Männern. Andreas Siebrecht ist langjähriges aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Nietwerder und betreut die Jugendfeuerwehr. Liane Schumacher ist schon seit 35 Jahren Schatzmeisterin im Gehörlosenverein Neuruppin. Karin Hennig betreut in der Sozialstation der Volkssolidarität Neuruppin seit Jahren Menschen mit Demenz oder psychischen Erkrankungen. Astrid Reinicke ist ehrenamtliche Betreuerin im Betreuungsverein Neuruppin. Lennard Eckert unterstützt den Verein Esta Ruppin bei sportlichen, handwerklichen und kreativen Angeboten. Khalil al Ali engagiert sich seit 2016 ehrenamtlich intensiv im Café Nadi, dem Treffpunkt für Alt- und Neu-Neuruppiner. Marie Skock engagiert sich sehr im Verschönerungsverein Neuruppin.

In aller Regel sind es Ehrenamtler, die das Training in den vielen Sportvereinen leiten, meist zusätzlich neben ihrem eigenen Training, ehrenamtliche Helfer begleiten sterbenskranke Menschen in den letzten Wochen und Tagen ihres Lebens. Ehrenamtler machen sich in der Feuerwehr stark, löschen Brände, bergen Unfallautos, retten Leben. Und nicht zuletzt sind es auch Ehrenamtler, die in der Stadt und den Ortsteilen Politik machen und mit ihren Entscheidungen dafür sorgen, dass Neuruppin sich weiterentwickeln kann.

Etwa 30 Ehrenamtler waren ins Rathaus gekommen. Quelle: Reyk Grunow

Jens-Peter Golde und Gerd Klier hatten 31 von ihnen für Donnerstag ins Rathaus eingeladen. Neben einer Urkunde bekam jeder ein kleines Präsent. „Nur ein symbolischer Dank“, wie Jens-Peter Golde betonte.

Auszuwählen, wer eingeladen wird, sei nicht einfach gewesen, sagte der Bürgermeister. Letztlich habe die Stadt versucht, einen Querschnitt durch die ehrenamtliche Arbeit zu zeigen. Manche der Eingeladenen stehen in der Öffentlichkeit wie der Stadtverordnete und Ortsvorsteher Michael Peter aus Gühlen-Glienicke oder Neuruppins langjähriger Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald.

Für die Ausgezeichneten gab es neben Urkunden und Präsenten ein kleines Konzert vom Märkischen Jugendchor. Quelle: Reyk Grunow

Andere weniger wie Detlef Staar, der eine Gruppe von Rheumapatientinnen und -Patienten bei der Wassergymnastik anleitet, oder Liane Schubert, die sei 35 Jahren als Schatzmeisterin die Kasse des Gehörlosenvereins Neuruppin hütet.

Vorgeschlagen wurden alle von anderen Neuruppinern für diese Auszeichnung. Doch so unterschiedliche ihre Aufgaben auch sind – sie alle haben noch etwas gemein, findet Bürgermeister Golde: „Ich glaube, dass ohne sie das alltäglich Leben in dieser Stadt nicht stattfinden könnte.“

