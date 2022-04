Neuruppin

Vielseitiger kann Musik kaum sein: Die zwölf Songs, die für den dritten Fontane-Song-Contest in Neuruppin eingereicht wurden, bedienen die volle Bandbreite – vom Hard Rock über das klassische Lied, vom Pop-Song über die Rockballade, von Swing über Folklore-Rock, vom Liedermachersong bis zum Rap.

Und genauso vielfältig ist auch das Feld der Songschreiber. Teenager aus Oranienburg, Neuruppin und Neustadt haben sich genauso ins Zeug gelegt wie junge Erwachsene aus dem Landkreis Ostprignitz Ruppin. Selbst eine Großvater-Vater-Sohn-Combo ist mit dabei.

Taugt Fontane für moderne Musik?

Fast alle standen sie Fontane eher skeptisch gegenüber. Taugt er, taugen seine Texte für Musik der heutigen Zeit? Dass sie es tun, beweisen die neuen Fontane-Songs. Denn der Mensch in seiner Gefühlswelt hat sich in den vergangenen 200 Jahren nicht wirklich verändert. Und aktuelle Bezüge finden sich bei Fontane allemal.

Aus den zwölfs Songs kann das Publikum nun beim dritten Fontane-Song-Contest am Samstag, 30. April. um 18 Uhr im Neuruppiner Jugendfreizeitzentrum (JFZ) seine Lieblinge auswählen.

Danilo Schlaack aus Rheinsberg Quelle: Agentur

Mit dabei sind die Schülerband Out of Eden aus Oranienburg mit ihrem Song „Aus der Ferne dieser Wunsch“, die Hobbymusiker von Balkansørf aus Neuruppin mit „Die Frage bleibt“, Danilo Schlaack aus Rheinsberg mit seiner Band „Unter Kaisern“ und seinem Song „Der letzte dunkle Punkt“.

Auch Großvater, Vater und Sohn treten an

Michael Knap aus Lindow schrieb den Song „Der alte Mann auf seiner Bank“, die Neuruppiner Großvater-Vater-Sohn-Combo Maksym Moritz kommt mit einem Fontanehaus-Song ins JFZ, der 13-jährige Fiete Schacht aus Neustadt stellt sein Lied „Auf der Wanderung“ vor.

Außerdem tritt Vinzent Kuhn aus Alt Ruppin mit seinem vertonten Fontane-Gedicht „Memento“ an, Schüler der Karl-Liebknecht-Grundschule und ihr Musiklehrer Gavin Taylor bringen das Gedicht „Trost“ musikalisch auf die Bühne und die 14- bis 17-jährigen Teenager von Katana aus Neuruppin haben sich Fontanes „Ein Jäger“ vorgenommen.

Sieben bis elf Jahre alt sind die Kids von „The Novastars“ aus Neuruppin. Quelle: Marienfeld

Freuen kann sich das Publikum des Wettbewerbs auch auf die Sieben- bis Elfjährigen der Band The Nova Stars mit dem Song „Gewonnen“, auf Esther Gi­thanji und Max Lingk aus Neuruppin und ganz zum Schluss gibt es noch eine wunderschöne Rockballade von An­dreas Weiß und Tolga Polat aus Pattensen in Niedersachsen, die ein Musik­video von „Überlass es der Zeit“ geschickt haben.

Fontane-Song-Contest: Publikum und Jury entscheiden

Im JFZ sind nun die Zuschauer gefragt. Auf ihren Stimmzetteln können sie Punkte für ihre Lieblingssongs vergeben. Gleiches gilt für eine unabhängige Jury. Die Publikums- und Jurypunkte fließen jeweils zu 50 Prozent ins Endergebnis ein. Die drei Bands mit den meisten Punkten kommen ins Finale am Freitag, 3. Juni, um 18 Uhr an der Kulturkirche. Auch hier ist das Publikum noch einmal gefragt. Denn es geht um die Platzierung und um die Preise: 500 Euro für den ersten Platz, 300 Euro für den zweiten und 200 Euro für den dritten Platz.

Der Eintritt zum Fontane-Song-Contest am Sonnabend, 30. April, um 18 Uhr im Jugendfreizeitzentrum an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin ist frei.

