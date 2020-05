Neuruppin: Strafanzeige der AfD gegen Stadtverordnetenchef

Neuruppin

Die Neuruppiner AfD-Fraktion hat ihre Ankündigung wahr gemacht und gegen den Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier (Linke) eine Strafanzeige wegen Nötigung erhoben. Begründet wird die Anzeige mit dem Mund-Nasen-Schutz, der wegen der Corona-Pandemie für die Sitzung Ende April für alle Stadtverordneten und Besucher der Sitzung im Kulturhaus Stadtgarten galt.

Die Neuruppiner AfD-Frau Gabriele Köhler war von Klier aus dem Saal verwiesen worden, weil sie keine Maske trug. Als Klier sie aufforderte, wie alle anderen einen Mundschutz aufzusetzen, erklärte Köhler lediglich, sie leide an „COPD“ – ohne ein Attest vorzulegen oder zu erklären, um welche Art von Krankheit es sich dabei handelt. COPD ist eine weit verbreitete chronische Lungenkrankheit, an der in Deutschland gut zehn Millionen Menschen leiden und die weltweit als vierthäufigste Todesart gilt.

Wurde das Attest abgelehnt?

Für AfD-Anwalt Marko Wolf stellt es sich etwas anders da. Demnach wollte Köhler dem Stadtverordnetenchef das Attest vorlegen, doch dieser habe abgelehnt, heißt es in der Strafanzeige.

Klier hatte gegenüber der MAZ indes darauf verwiesen, dass Köhler ihre Erkrankung nicht angezeigt habe, obwohl jeder Abgeordnete die Einladung mit dem Verweis zur Maskenpflicht 14 Tage vor der Sitzung erhalten hatte. Zudem sei sein Agieren mit dem Rechtsamt abgestimmt, so Klier.

