Die von Neuruppinern liebgewonnene Tradition, beim ersten Anzünden der Lämpchen am zentralen Weihnachtsbaum, fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Trotz der Streichung der Aktion „Licht an“, werden die Lichter an der Schulplatz-Tanne am 25. November angemacht, und auch die Geschäfte haben länger auf.