Neuruppin

Warum ein 32-jähriger Neuruppiner am 10. Mai 2019 derart ausrastete, dass er sich am Dienstag vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten musste, blieb ein ­Rätsel.

Er sagte nichts zu den Vorwürfen, äußerte sich eher widerwillig zu seinen persönlichen Verhältnissen „Ich wüsste nicht, was es da zu erzählen gibt.“ Überhaupt saß er auf der Anklagebank, als ginge ihn die ganze Sache nichts an. Scheinbar desinteressiert verfolgte er die Urteilsbegründung.

Angeklagter wollte nicht reden

Wegen versuchter Körperverletzung, versuchter und vollendeter Nötigung verurteilte das Gericht den bisher unbescholtenen Familienvater zu einer Geldstrafe von insgesamt 2400 Euro.

Einer der Fahrbahnmarkierer, ein 47-jähriger Wittstocker, schilderte den Vorfall. Wegen Markierungsarbeiten war die Gerhart-Hauptmann-Straße, die wegen Bauarbeiten außer für Anwohner nicht befahrbar war, komplett gesperrt. 15 bis 20 Minuten hätten die Arbeiten gedauert, so der Zeuge.

Andere Autofahrer hätten gewendet. Nicht so der Angeklagte. „Er meinte, er müsse da durch.“ Er habe sich über den Bürgersteig gedrängelt und sei über die frisch gestrichene Markierung gefahren und immer weiter auf ihn zu, sodass die Stoßstange sein Bein berührt habe.

Angeklagter wollte Vollsperrung nicht akzeptieren

Er, so der Zeuge, habe dann auf die Motorhaube geschlagen. Daraufhin sei der Angeklagte wütend und wie der zweite Straßenmarkierer, ein 42-Jähriger aus Wittstock sagte, bereits mit erhobenem Arm ausgestiegen. Sein Kollege konnte ausweichen, ihm sei nur die Brille runtergefallen.

Es sei zum Handgemenge gekommen. „Ich habe ihn geschnappt und auf die Motorhaube geworfen, weil er am Austicken war“, sagte der 47-Jährige. Zu zweit hätten sie den Autofahrer dann festgehalten, während der dritte Kollege die Polizei gerufen habe.

Sie hätten den Mann gefragt, ob er sich beruhigt habe und ihm gesagt, er solle warten, bis die Polizei da sei. Was er nicht tat, sondern er habe sich ins Auto gesetzt und sei mit quietschenden Reifen losgefahren, so der Zeuge.

Mit quietschenden Reifen davon

Nicht wie angeklagt gezielt auf den Straßenbauer zu, der damals schon beeindruckt von dem Vorfall war, wie er am Dienstag sagte. „Ich unterstelle ihm keine böse Absicht. Er wollte mich sicher nicht umfahren. Er wollte wohl nur weg.“ Er sei zur Seite ausgewichen. „Es war kein Hechtsprung, aber ein großer Ausfallschritt.“

Das an den Tag gelegte Verhalten des Angeklagten nannte der Staatsanwalt besonders rücksichtslos. „Er wollte nur seinen Willen durchsetzen“, sagte die Vorsitzende Richterin. Sie bedauerte sehr, dass sich der Angeklagte nicht dazu geäußert hat, warum er so ausgerastet ist. Deshalb hätten sie auch nichts zu seinen Gunsten in die Waagschale werfen können.

Auch der Verteidiger fragte: „Was war los? Welchen Frust hatte er an jenem Nachmittag? Ich bin sicher, dass er üblicherweise sonst nicht so reagiert.“ Die Antworten darauf weiß nur der Angeklagte.

Lädiert zu Hause angekommen

Ziemlich lädiert kam er an jenem Tag zu Hause an, wie seine Verlobte sagte. Sie hatte sich bei seinem Anblick erschreckt. Er habe einen blutigen Schnitt über dem rechten Auge, ein blutendes Ohr und blaue Striemen am Hals gehabt.

Er habe ihr von einer handfesten Auseinandersetzung mit Bauarbeitern berichtet, die ihm den Weg versperrt hätten. Sie habe daran gedacht, die Arbeiter anzuzeigen, was ihr Verlobter aber nicht gewollt habe. Sie selbst hatte den Vorfall nicht miterlebt.

Angeklagter bisher unbescholten

Der Angeklagte ist weder vorbestraft noch hat er Eintragungen im Fahreignungsregister. Weil die Tat zwei Jahre her ist, sah das Gericht davon ab, ein Fahrverbot zu verhängen. Das hatte der Staatsanwalt für die Dauer von zwei Monaten beantragt und eine Geldstrafe von 4500 Euro gefordert, die der Verteidiger für zu hoch erachtete und auf 2000 Euro plädierte. Das Gericht entschied auf 60 Tagessätze zu je 40 Euro.

Gegen dieses Urteil kann der Angeklagte Berufung einlegen.

Von Dagmar Simons