Neuruppin

Diesmal wird das Musikfest in Neuruppin noch viel größer als bei der Premiere im vergangenen Jahr. Bei der zweiten Auflage der Konzertreihe spielen am Sonnabend, 21. August, 32 Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger.

Auf sechs Bühnen – verteilt über die ganze Innenstadt – gibt es an diesem Tag von 14.30 bis 22 Uhr gleichzeitig Musik der unterschiedlichsten Art. Alle Musiker kommen aus der Stadt oder doch der Nähe, und alle wollen in der Pandemie etwas tun, um den Menschen in Neuruppin neuen Mut zu machen.

Im vergangenen Jahr hat das Konzertgroßereignis zum ersten Mal stattgefunden, Musiker hatten die Idee dazu. Die kam so gut an, dass die Neuruppiner damit gleich mal einen Preis in einem Wettbewerb zur Belebung der Innenstädte abgeräumt haben: die City-Offensive der Industrie- und Handelskammer.

Bei Helene Hannemann von der Inkom laufen gerade alle Fäden für die Konzerte zusammen. Quelle: Henry Mundt

Aber noch wichtiger: Auch die Neuruppiner waren völlig begeistert von den parallelen Konzerten überall in der Stadt. So begeistert, dass die städtische Marketinggesellschaft Inkom den Versuch wagen wollte, das Ereignis zu wiederholen.

Auf die erste Nachfrage gingen sofort jede Menge Zusagen bei der Inkom ein, sagt Helene Hannemann, die das Projekt dort koordiniert. Auch die Musiker waren von dem Ereignis im vergangenen Jahr begeistert: „Das kam bei allen sehr gut an.“ Alle Bands wollten wieder dabei sein, und es kamen noch weitere hinzu. „Die Resonanz bei den Musikern ist einfach umwerfend“, sagt Andrea Voigt von der Inkom.

Sämtliche Musiker, die am 21. August, auf einer der sechs Bühnen stehen werden, spielen ohne Honorar. Und das in einer Zeit, in der es Künstler ohnehin schwer haben.

Die Künstler und die Bühnen im Überblick Auf Bühne 1 auf dem Schulplatz beginnt um 14.30 Uhr die Band BALKANSØRF, gefolgt von JUPITER ROCKS, ZOUNDQUADRAT und UNERHÖRT. Freunde von Classic Rock sind dort genau richtig. Direkt nebenan, im Hof vom Alten Gymnasium auf Bühne 2 beginnt um 14.30 Uhr das Orchester FRISCH VOM BLECH mit junge Solisten und Streichern, gefolgt vom BLASORCHESTER, AD LIBITUM, GLISSANDO und abschließend der Bigband BIG BRASS. Vor Bühne 3 auf dem Neuen Markt ist ab 14.30 Uhr ZEITLOS zu hören. Dort spielen auch die Bands JOKER, RESTLESS, THE MEN OF DESERT und ESTA*BIEN!. Zu guter Letzt wird dort POOR WHITE TRASH dem Publikum einheizen. Dort kommen Rap, Pop und Rock zusammen. Am Bollwerk auf Bühne 4 mit herrlicher Aussicht auf den Ruppiner See spielen ab 14.30 Uhr MIND CASTLE und THE EXCEPTION. Zu späterer Stunde werden DIE LANDSTRICHER mit Coversongs Stimmung machen. Die Band DRUNKEN HIPPIES stellt schließlich zum Abschluss des Tages dort ihr neues Album vor. Auf Bühne 5 am Rathaus wird es etwas lauter. Ab 14.30 Uhr spielen die Bands IN MOTION, BEARTH, SUCCUBUS, SKULDS und FIREBALL vor allem Metal- und Hardrock. Für Abwechslung sorgt VEYON mit Ambient Rock. Auf Bühne 6 an der Junckerstraße geht es deutlich ruhiger zu. Dort werden ab 14.30 Uhr HERR O SINGT, ACHIM MAHLER, MATHIAS KÖPPEN und AKKORDEON MICHEL zu hören sein. NICK BIRKENHEAD singt Coversongs aus Blues, Soul oder Pop. Abschließend wird sich das Trio EAGLE LANE FEAT. INES ADLER präsentieren.

Die Bühnen werden an dem Sonnabend auf dem Neuruppiner Schulplatz stehen, auf dem Innenhof des Alten Gymnasiums, auf dem Neuen Markt, am Bollwerk, vor dem Rathaus an der Karl-Liebknecht-Straße und in der Junckerstraße.

Auf jeder werden vier bis sechs Bands ihr Bestes geben. Von Jazz über Pop und Rock bis Punk und Metal ist alles dabei. Auch etliche Neuruppiner Gastronomen machen mit eigenen Ständen mit.

Eintritt muss niemand zahlen. Die Kosten für Bühnen, Technik und das Drumherum trägt die Inkom, unterstützt von den Stadtwerken, der städtischen Wohnungsgesellschaft NWG und der Stadt Neuruppin.

Vize-Bürgermeisterin Daniela Kuzu fand die Idee schon 2020 großartig: „Das war ein wunderbare Spontanaktion.“ Alle seien sich schon da einig gewesen, „das muss unbedingt etabliert werden“, sagt sie: „Das brauchen wir eigentlich jedes Jahr.“

Von Reyk Grunow