Die zweite Auflage von „Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger“ startet am Samstag, 21. August. Das – laut Veranstalter – „solidarisch-musikalische Stadtfest“ bricht alle Rekorde: Noch nie waren in der Neuruppiner City an einem Tag so viele Bands auf so vielen Bühnen am Start. 31 Bands und Solokünstler haben sich für das Bandevent angemeldet.

Die meisten von ihnen können es kaum erwarten, nach der langen Coronapause wieder live vor Publikum zu spielen. Gespielt wird auf sechs Bühnen: Schulplatz, Hinterhof Musikschule, Neuer Markt, Bollwerk, Rathaus, Junckerstraße.

An allen Bühnen wird es gastronomische Versorgung geben, Süßes, Gegrilltes, Burger und mehr.

Alle Bands, alle Bühnen Am Samstag, 21. August, rockt und swingt die Neuruppiner Innenstadt. 32 Bands oder Solokünstler spielen ab 14.30 Uhr und bis nach 22 Uhr auf sechs Bühnen. Hier das ganze Programm, alle Bands, alle Bühnen: Bühne 1 (Schulplatz): 14:30 - 16:30 Uhr Balkansørf 17:00 - 18:00 Uhr Zoundquadrat 18:30 - 22:00 Uhr Unerhört Die Band Jupiter Rocks hat krankheitsbedingt abgesagt, dafür spielen die anderen Bands auf Bühne 1 etwas länger. Bühne 2 (Hinterhof Musikschule): 14.30 - 15.00 Uhr Frisch vom Blech 15.30 - 16.00 Uhr kleine Streichereien und junge Solisten der Musikschule 16.30 - 17.30 Uhr Blasorchester der Kreismusikschule 18.00 - 19.00 Uhr ad libitum 19:30 - 20:30 Uhr Glissando 21:00 - 22:00 Uhr Big Brass Bühne 3 (Neuer Markt): 14:30 - 14:45 Uhr Zeitlos 15:00 - 15:30 Uhr Joker 15:45 - 16:00 Uhr Restless 16:30 - 18:00 The men of desert 18:30 - 19:30 Uhr Esta*Bien! 20:00 - 22:00 Uhr Poor White Trash Bühne 4 (Bollwerk): 14:30 - 16:00 Uhr Mind Castle 16:30 – 18:00 Uhr the Exception 18:30 – 20:00 Uhr Die Landstricher 20:30 - 22:00 Uhr Drunken Hippies Bühne 5 (Rathaus): 14:30 - 15:15 Uhr In Motion 15:45 - 16:30 Uhr Veyon 17:00 - 17:45 Uhr Bearth 18:15 - 19:00 Uhr Succubus 19:30 - 20:30 Uhr Skulds 21:00 - 22:00 Uhr Fireball Bühne 6 (Junckerstraße): 14:30 - 15:30 Uhr Herr O. singt 16:00 - 16:30 Uhr Achim Mahler 17:00 - 18:00 Uhr Mathias Köppen 18:30 - 19:15 Uhr Akkordeon Michel 19:45 - 20:30 Uhr Nick Birkenhead 21:00 - 22:00 Uhr Eagle Lane feat. Ines Adler

Aber was sind das für Bands, die bei „Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger“ spielen- einer Veranstaltung, die übrigens schon Auszeichnungen eingeheimst hat. Wer spielt was? – Ein Überblick (Bands in alphabetischer Reihenfolge).

Achim Mahler

Der Neuruppiner, ehemaliges Bandmitglied der „Grahonas“, spielt Schlager. Country und Rock.

Ad Libitum

Das Streichorchester der Musikschule Ostprignitz-Ruppin, Klassisches und Unterhaltungsmusik. Zum Bandevent erklingt unter dem Titel „Oper einmal anders“ Werke berühmter Komponisten vergangener Jahrhunderte.

Akkordeon Michel

Akkordeon Michel heißt zwar so, spielt aber auch Gitarre. Der Lindower spielt einen bunten Mix aus Pop und Rock, Easy Listening und auch selbst geschriebene Titel.

Balkansørf

Die Band Balkansørf macht einen Mix aus Folk, Country, Latin, Pop, Rock, Reggae und Punk. Quelle: promo

Balkansørf machen weder reinen Balkan-Beat noch Surf-Musik. Zwischen Klezmer, Folk, Pop, Rock, Latin, Oriental und nordischem Piraten-Punk, covern sie vollkommen respektlos, alles was groovt.

Bearth

Die Musiker von Bearth bieten Rock und Alternative Metal. Hier wird es laut vor dem Rathaus.

Big Brass

Big Brass jammt auf dem Hof des Alten Gymnasiums. Quelle: Regine Buddeke

Die Big Band der Musikschule, und vielfach preisgekrönt. Das Reertoire umfasst Swing- und Jazzstandards sowie Latin-, Soul und Funktitel.

Blasorchester der Musikschule

Das Blasorchester der Kreismusikschule um Musikschulleiter Harald Bölk spielt Filmmusik und klassische Stücke

Die Landstricher

Die Partyband spielt alles, was Spaß macht und gut tanzbar ist, vor allem Rockmusik.

Drunken Hippies

Die Neuruppiner Musiker machen Rock, Alternative Rock und Independent. Auf dem Band-Event stellen sie erstmals ihr neues Album vor.

Eagle Lane feat. Ines Adler

Ines Adler spielt mit Eagle Lane. Quelle: Ulrike Gawande

Eagle Lane entstand aus Liebe zum Country, Ines Adler ist für ihre poppigen Sschlager weit und breit bekannt. Zum Band-Event gibt’ einen Mix daraus und Akustik Pop/Rock.

Esta Bien

Die Multi-Kulti-Band, bestehend aus acht bis 12 Mädchen und Jungen verschiedener Nationen, macht vor allem Hip Hop, aber auch Reggae und Rock’n Roll.

Fireball

Die Neuruppiner Band spielt englischen Hardrock von AC-DC bis ZZ Top, Deep Purple. Fireball gibt es mit Unterbrechungen schon seit fast 30 Jahren – den ersten Auftritt hatte die Band Weihnachten 1992.

Frisch vom Blech

Die jüngste Bläsergruppe der Musikschule spielt Volkslieder, alte Spielmusiken und Angejazztes.

Glissando

Das Blechbläserensemble der Musikschule, spielt querbeet Altes und Modernes

Herr O.

Herr O. alias Olaf Gaetke, landauf, landab bekannt als der singende Polizist, macht Unterhaltungsmusik und Schlager.

In Motion

Die Neuruppiner Metalband spielt klassisch Heavy Metal und ist die jüngste Band auf der Bühne 5.

Kleine Streichereien

Kleine Streichereien und junge Solisten der Musikschule – hier gibt es ein Potpourri klassischer Stücke von Solisten oder Ensembles der Musikschule, unter anderem wird vierhändig Klavier gespielt. Eine Auswahl von Stücken aus dem Programm von Jugend musiziert.

Matthias Köppen

Kränzlins engagiertester Musiker mit eigener Bühne und Saal singt querbeet aus Pop und Rock, worauf das Publikum Lust hat. Am liebsten Udo Lindenberg – sein Idol, aber auch anderen Deutschrock.

Men of Desert

Die Band aus Wuthenow spielt ein bisschen Jazz und Blues, ein bisschen Rock, Punk und Independent.

Mindcastle

Die junge Band (2019) spielt Pop und rock, sowohl Cover als auch selbst geschriebene Songs.

Nick Birkenhead

Er spielt Swing, Jazz und Blues, aber auch Odlies, Pop und Rock – zum Bandevent macht er Karaoke und singt live Pop- und Rock-Hits zu Musik aus der Konserve.

Joker

Leroy Erxleben, Sänger der bank Joker und Finalist von "The Voice Kids", trägt sich ins Ehrenbuch der Stadt Neuruppin ein. Quelle: Reyk Grunow

Brandneue Popmusik. Sänger der Band ist der 14-jährige Leroy Erxleben, der es bei The Voice Kids bis ins Finale geschafft hatte.

Poor White Trash

Poor White Trash – zu deutsch armer weißer Müll – spielen Rock- und Blues, Country, Soul und Beat. Im Programm sind Songs von Jimi Hendrix, Rolling Stones oder Chris Rea.

Restless

Covermusik in allen Richtungen, auf alle Fälle neu – das Bandevent ist einer der ersten Auftritt der jungen Neuruppiner Band.

Skulds

Metal aus Neuruppin, die 2017 gegründete Band spielt Death Metal mit viel Melodie und Groove – und zwar selbst geschriebene Songs.

Succubus

Die Neuruppiner Metal-Band spielt Metal und Melodic Death Metal – bitte fertigmachen zum Headbangen! Die Herren feiern 2022 ihr 30-jähriges Band-Jubiläum.

The Exception

Die Band The Exception besteht seit 2015. Die Formation, die American High School Rock und Punk Rock spielt, wurde im Dezember 2019 zur besten Band Brandenburgs gekürt. Quelle: promo

Highschool-Rock, sehr melodisch und ein bisschen emotional.

Unerhört

Rockmusik, sowohl deutsch als auch englisch – alte und neue Hits, von den Rolling Stones und Neil Young über Westernhagen und Ton Steine Scherben bis Kraftklub.

Veyon

Wer feinsten Ambient-Spheric-Rock sucht, kommt an der Berliner Band nicht vorbei. Sie spielen Alternative Rock und Pop. Die Zuhörer erleben mitreißende Vocals, treibende Synthesizer und sphärische Gitarrensounds.

Zeitlos

Nach Joker und Restless die dritte Band unter der Leitung des Neuruppiner Musikers Hans Bröge. Die junge Band, die erst seit Mai existiert, spielt Rock und Pop.

Zoundquadrat

Die seit 2016 bestehende Band Zoundquadrat covert ausschließlich Songs der irischen Kultband U2. Quelle: promo

Zoundquadrat covern Songs der irischen Rockband U2 – und zwar ausschließlich.

Alle Auftritt und alle Bühnen finden sich im Infokasten. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

