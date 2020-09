Neuruppiner Blutlabor ist an der Grenze der Belastbarkeit

Neuruppin

Viel mehr geht nicht: Um innerhalb von 24 Stunden die steigende Zahl an Proben auf das Coronavirus in der Region untersuchen und das Testergebnis innerhalb eines Tages mitteilen zu können, arbeitet das LADR-Blutlabor an der Neuruppiner Mesche seit Kurzem auch samstags.

„Unsere 80 Mitarbeiter sind an der Grenze der Belastbarkeit“, sagt Kurt-Herbert Jung, der ärztliche Leiter des Labors. Immerhin gebe es pro Woche allein rund 2500 Untersuchungen auf das Coronavirus. Die kommen auf die täglich bis zu 5000 Aufträge noch hinzu, bei denen es beispielsweise um das Blutbild oder die Blutgerinnung von Patienten geht.

„Wir sind im Grenzbereich“

Da ein Auftrag in der Regel aus drei Röhrchen besteht, die erfasst, getestet und dokumentiert werden müssen, gab es bisher schon bis zu 45.000 Untersuchungen im Neuruppiner Blutlabor.

Proben im Labor an der Mesche. Quelle: Henry Mundt

„Wir sind im Grenzbereich“, sagt Jung. Der 67-Jährige ist Arzt für Labormedizin, Toxikologie und Pharmakologie. Am meisten nervt den Neuruppiner, dass es fast täglich Neuerungen von den verschiedensten Behörden wegen Corona gibt. „Das macht das Leben nicht einfacher, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, wer wofür zuständig ist.“

Gleichwohl hält das Labor daran fest, dass das Ergebnis der Coronatests den Patienten innerhalb von 24 Stunden mitgeteilt werden kann. „Bisher haben wir das immer geschafft“, so Jung.

Die Schnell-Tests sind nicht sicher

Allerdings hat sich seit Beginn der Tests einiges geändert. So gibt es inzwischen auch einen sogenannten Antigen-Schnelltest, bei dem das Ergebnis nach 20 oder 30 Minuten vorliegt.

Hinweisschild an einer Tür im Labor. Quelle: Henry Mundt

Das Problem dabei: Sicher ist das Ergebnis des Schnelltestes nur, wenn der Patient wirklich infiziert ist. Diese Patienten gehen dann sofort in eine mehr oder minder freiwillige häusliche Isolation von mehreren Tagen.

Fällt das Ergebnis hingegen negativ aus, kann es dennoch sein, dass der Patient das Coronavirus hat. „Nur bei etwa der Hälfte der Negativtests bestätigt sich dieses Ergebnis auch“, bedauert der Arzt.

Labor bereitet sich auf die Influenza vor

Das LADR-Blutlabor muss derzeit nicht allein mit den vielen Coronatests fertig werden, die das Land auch für mehrere Kitas und Schulen angeordnet hat. Vielmehr steht die nächste Grippe-Saison vor der Tür. „Wir bereiten uns auf die Influenza vor“, sagt Jung.

Experten gehen davon aus, dass sich diesmal mehr Menschen als in den Vorjahren gegen die Influenza impfen lassen werden. Deshalb wurde mehr Impfstoff geordert, sagte Astrid Tributh, die Vize-Vorsitzende des Hausärzteverbandes Brandenburg. Demnach sehen sich die Hausärzte in Brandenburg gut gewappnet – wenn denn genügend Impfstoff zur Verfügung steht.

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung ist die beste Zeit für eine Impfung im Oktober und November – dann könne der Vierfachwirkstoff während der gesamten Grippe-Saison schützen.

Von Andreas Vogel