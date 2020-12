Neuruppiner Einzelhändler scheut die Ausbildung nicht

Neuruppin

Ein gutes Verhältnis haben Jörg Schlösser (59) und Ludwig Zühlke (20) heute noch. Alle zwei Wochen schaut der junge Mann beim Neuruppiner Haushaltswarenhändler vorbei. Dabei konnte der Betrieb Zühlke nach der zweijährigen Ausbildung nicht übernehmen, obwohl er im Sommer als der Beste seines Jahrgangs von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam gekürt wurde.

„Wir mussten wegen der Corona-Krise Kredite aufnehmen und können deshalb nicht einen vierten Mitarbeiter beschäftigen“, bedauert Schlösser. Der Geschäftsmann hat Ludwig Zühlke bei dem zweijährigen Fachpraktika im Verkauf ausgebildet und dabei in alle Abläufe eingebunden, die es im täglichen Geschäft eines traditionellen Haushaltsgeschäftes, Insel-Haushaltswaren existiert schon seit 1873 in Neuruppin, gibt.

„Wir machen keinen Unterschied“

„Wir machen keinen Unterschied“, sagt Schlösser, der zuvor eigens eine Ausbildungsberechtigung bei der IHK Potsdam erworben hat. Zudem besorgte Schlösser Ludwig Zühlke in Neuruppin eine Wohnung, damit er möglichst schnell auf eigenen Füßen stehen kann.

Eine Arbeit hat Zühlke wieder. Er ist jetzt beim Supermarkt Edeka-Brehme beschäftigt und räumt dort die Regale ein. Die Leiterin der Neuruppiner Arbeitsagentur Beate Kostka würde sich freuen, wenn das der Normalfall wäre, wenn es um die Ausbildung und die Beschäftigung von Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen geht. Stattdessen erinnert die Arbeitsagentur jedes Jahr am 3. Dezember, dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, mit solchen Beispielen daran.

Die IJN kümmert sich seit 30 Jahren

Die Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN) kümmert sich seit 30 Jahren mit Unterstützung des Arbeitsamtes darum, dass junge Menschen mit „sozialen Handlungseinschränkungen“ ausgebildet werden und damit ihre Chancen für einen Job erhöhen. Max Pohle (18) aus Zehdenick hat sich bereits als Kind für große Maschinen interessiert. Nach einem Praktikum in einem Landwirtschaftsbetrieb lässt sich der junge Mann derzeit als Landwirtschaftshelfer ausbilden und hat dabei auch Maschinen zu warten, die etwa 500.000 Euro kosten. Pohle gefällt die Arbeit. „Ich will im Betrieb bleiben“, sagte er am Donnerstag.

Während die Unternehmen die Jugendlichen praktisch ausbilden, kümmert sich die IJN darum, dass dies möglichst wohnortnah passiert und die Jugendlichen dabei auch einen sogenannten Stützunterricht erhalten. Dabei geht es in kleinen Gruppen oft um Mathematik sowie um Wirtschafts- und Sozialkunde. Dabei erkläre ein Jugendlicher, der das jeweilige Problem verstanden habe, den anderen Jugendlichen, worum es eigentlich geht. „Das funktioniert gut“, sagte Wolfgang Neises-Trebst, Bereichsleiter bei der IJN. Die Initiative hilft zudem, wenn zu Problemen beim Abnabeln vom Elternhaus oder beim Einrichten der ersten eigenen Wohnung kommt.

Einen Weihnachtsobolus als Dank

Insgesamt gibt es im Bereich der Neuruppiner Arbeitsagentur, die die Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und das Havelland umfasst, derzeit 1462 sogenannte Rehabilanden, die in der Erstausbildung oder Wiedereingliederung erfasst sind, darunter sind knapp 1100 Jugendliche.

Dazu gehören auch zwei Jugendliche, die beim Neuruppiner Haushaltswarengeschäft arbeiten, dass Ramona Schlösser, die Frau von Jörg Schlösser, leitet. „Wenn das Geschäft wieder besser läuft, sind wir am Überlegen, ob wir sie übernehmen“, sagte Schlösser. Klar ist aber schon etwas anderes: Dass Ludwig Zühlke als Dank für seine gute Arbeit noch einen Weihnachtsobolus erhält.

Von Andreas Vogel