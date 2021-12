Neuruppin

Nein, damit hatte Detlef Butzke (55) nicht gerechnet. Der Neuruppiner Feuerwerker, der seit 26 Jahren Chef der Veranstaltungsfirma Sound-Edition ist, wurde von dem jetzt verkündeten bundesweiten Böllerverbot zu Silvester überrascht – und hat für dieses Verbot trotz der erneut angespannten Corona-Lage wenig Verständnis.

„Es ist ja klar, dass es Silvester zu keinen großen Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen kommen soll“, sagt Butzke. Aber privates Böllern im Familienkreis zum Jahreswechsel zu verbieten, das findet der Neuruppiner nicht richtig.

Neuruppiner Firma macht zu Silvester sonst einen großen Umsatz

„Ich hatte mit allem möglichen gerechnet, aber nicht mit einem generellen Böllerverbot“, so Detlef Butzke. Schließlich habe die Politik versichert, dass es wegen der Corona-Pandemie keinen zweiten Lockdown geben solle – doch für die Branche der Feuerwerker scheint es einer zu werden. Immerhin war bereits im vergangenen Jahr das Böllern zu Silvester weitgehend verboten worden.

Das macht auch Sound-Edition zu schaffen, zumal gerade wegen der hohen Corona-Zahlen fast alle Veranstaltungen abgesagt werden. Der Umsatz für private Böllereien hätte diesen Verlust etwas auffangen können. Immerhin macht das Neuruppiner Unternehmen zu Silvester normalerweise einen Umsatz im fünfstelligen Bereich.

Bundesverband hält das Verkaufsverbot für reine Symbolpolitik

„Wir sind bekannt für nettes Feuerwerk und Neuigkeiten“, so Butzke. Ab 20. Dezember sollte die bestellte Ware geliefert werden – stattdessen musste Sound-Edition die Bestellungen stornieren. Zwar hat das Unternehmen keinen Verlust gemacht, jedoch auch keinen Umsatz erwirtschaftet.

Der Chef des Bundesverbandes Pyrotechnik, Ingo Schubert, hält das Verkaufsverbot von Kleinfeuerwerk für reine Symbolpolitik und befürchtet, dass der Böller-Bann eine ganze Branche in den Ruin treiben wird.

Sound-Edition konnte sich zwar in der Vergangenheit ein finanzielles Polster aufbauen, doch das dürfte wegen der nun schon seit fast zwei Jahren anhaltenden Corona-Pandemie schon zur Hälfte aufgebraucht sein.

Neuruppin: Auch das Probe-Feuerwerk auf dem Braschplatz fällt aus

Wegen des Böller-Verbots wird auch in diesem Jahr das sonst so beliebte Probe-Feuerwerk auf dem Neuruppiner Braschplatz ausfallen, das die Firma „Schöner Feiern“ seit 2011 kurz vor dem Jahreswechsel angeboten hat. Wenige Tage vor Silvester waren stets mehrere hundert Menschen zum Braschplatz gekommen, um beim Probe-Feuerwerk zu sehen, welche Raketen sie diesmal zur Begrüßung des neuen Jahres in die Luft steigen lassen könnten.

Es sei zu vermuten, dass es zu Silvester ruhiger als sonst in Neuruppin sein werde, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Am Neuruppiner Bollwerk – seit Jahrzehnten einer der beliebtesten Treffpunkte in der Silvesternacht – war es allerdings auch schon zum Jahreswechsel 2021 recht ruhig.

Von Andreas Vogel