Diese Neuruppiner Fitnessstudios nehmen den Betrieb wieder auf

Neuruppin

Ab Donnerstag geht es los: Dann wird wieder gestemmt, geradelt und geschwitzt. Am 28. Mai dürfen die Fitnessstudios in Brandenburg wieder öffnen – die rund zehnwöchige Zwangspause hat ein Ende.

Wie Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Dienstagnachmittag erklärte, dürfen Fitnessstudios ab Donnerstag „grundsätzlich wieder öffnen.“ Dabei setze er aber weiterhin „auf Verantwortung und den gesunden Menschenverstand.“

Somit können auch die Neuruppiner ab 28. Mai ihre aus dem Homeoffice schmerzenden Rücken wieder stärken und den Corona-Kilos den Kampf ansagen.

Fitnessstudio in Sportkleidung betreten

Und auch die Betreiber stehen in den Startlöchern. „Dass wir wieder aufmachen können, bedeutet für uns eine ganze Menge“, sagt Christopher Kutzer. Der Inhaber des Fitness- und Gesundheitsstudios „You“ in der Junckerstraße freut sich, endlich wieder Sportbegeisterte empfangen zu können.

Christopher Kutzer kontrolliert im Fitnessstudio „You“ die Sicherheitsabstände zwischen den Geräten. Quelle: Henry Mundt

Wenn ab Donnerstag nun wieder der Schweiß fließen soll, muss aber einiges bedacht werden. „Vor und nach jedem Training müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden“, erklärt er. „Man sollte schon umgezogen ins Studio kommen und am Besten nur noch die Schuhe anziehen“, führt Christopher Kutzer weiter aus.

Keine Maskenpflicht im Neuruppiner Studio

Masken müssten zwar keine getragen werden, die Mitarbeiter würden aber welche aufsetzen. Außerdem sei es wichtig, ein großes Handtuch mitzubringen, das die Geräte bedecke.

Da das „You“ maximal 10 Leute auf den zwei Trainingseinheiten zulässt, sei es außerdem von Vorteil, vorher Rücksprache über eventuelle Stoßzeiten zu halten. Vor allem sei aber der wichtigste Punkt: „Wenn Anzeichen einer Erkältung vorliegen, bitte nicht kommen.“

Kurse auf sieben Teilnehmer beschränkt

Ein ähnliches Lagebild beim „Injoy“ in der Heinrich-Rau-Straße. „Wir freuen uns riesig drauf“, sagt Trainingsleiter Sebastian Böttcher. Das Fitnessstudio öffnet nicht nur am Donnerstag wieder seine Pforten, sondern macht auch direkt über die Pfingsttage auf.

Gerade sind die Mitarbeiter noch damit beschäftigt, die Geräte so umzustellen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. „Es muss sich aber niemand anmelden, wir haben eine große Fläche“, so Sebastian Böttcher.

Die Kurse allerdings sind jetzt auf sieben Teilnehmer beschränkt, auch die Umkleiden und Duschen dürfen nur jeweils von zwei Trainierenden gleichzeitig genutzt werden. Ähnlich wie im „You“ gibt es auch hier keine Maskenpflicht, außer es kommt zu Beratungseinheiten, in denen die Abstände nicht so leicht einzuhalten sind.

Neuruppiner Fitnessstudios sind vorbereitet

Auch im Aktivhaus Sport- und Gesundheitszentrum geht es am Donnerstag wieder los. „Wir wollen öffnen und werden öffnen“, so der Inhaber Ronald Sommerfeld. „Wir freuen uns, für unsere Mitglieder wieder da zu sein“. Auch beim Studio in der Gartenstraße gehe es ab Donnerstag darum, die gesetzlichen Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus einzuhalten.

Fitnesstrainer Jörn Schleichardt testet im Neuruppiner Sportcenter die Geräte. Um die Abstände einzuhalten, wurden Geräte entfernt. Quelle: Henry Mundt

„Wir machen auf jeden Fall auf“, heißt es auch im Sportcenter Neuruppin. „Wir sind gut vorbereitet und das Studio ist riesengroß“, erklärt die Geschäftsführerin Bärbel Kaatzsch. Aktuell sei das Team dabei, die Geräte umzustellen.

Die Zwangspause wurde gut genutzt

„Wir haben jedes zweite Cardio-Gerät rausgenommen“, sagt sie. In den letzten Tagen hätten sie bereits viele Leute auf die Wiedereröffnung des Studios in der Trenckmannstraße angesprochen. Bärbel Kaatsch: „Die Leute freuen sich.“

Im Clever Fit in der August-Bebel-Straße hat man die Pause gut genutzt. „Wir haben komplett renoviert“, sagt Inhaber Alexander Redepenning. Nun sei das Fitnessstudio in der August-Bebel-Straße auf die Wiedereröffnung gut vorbereitet. Denn auch hier steht fest: „Wir machen auf“, so Redepenning.

Im Rehazentrum der Ruppiner Kliniken standen bezüglich des medizinischen Fitnesstrainings zu Redaktionsschluss noch keine Details fest.

Von Johanna Apel