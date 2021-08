Neuruppiner Fluthelfer kehren heim

Neuruppin

Erschöpft kehrten sie am Donnerstagabend zurück nach Neuruppin: Die 14 Feuerwehrleute, die der Landkreis Ostprignitz-Ruppin in das Hochwasser-Katastrophengebiet nach Rheinland-Pfalz entsandt hatte, sind wieder in Neuruppin eingetroffen und in Empfang genommen worden. Der Kreisbrandmeister Olaf Lehmann und weitere Führungskräfte haben beim Einfahren in den Hof der Feuerwache Neuruppin gewartet.

Als die Einsatzkräfte endlich wieder Zuhause waren, waren viele erleichtert. Olaf Lehmann sprach im Namen aller den freiwilligen Helfern Dank aus: „Die Einsatzkräfte haben herausragende Arbeit geleistet. Herzlichen Dank dafür.“

Er betonte auch: „Wer reden will, kann sich jederzeit melden, wir sind jederzeit da für Euch“.

Im Gepäck hatten die erschöpften Retter nicht nur verschmutztes und stark beanspruchtes Einsatzmaterial und ihre persönlichen Sachen, sondern auch eindrückliche Bilder, die Verwüstungen und vor allem menschliches Leid in einem Umfang zeigen, welches sich die Einsatzkräfte niemals hätten ausmalen können.

Es sei schwierig, in Zahlen auszudrücken, was es bedeutet für Menschen, die ihr Zuhause, ihre Wohnung, ihr Geschäft, ihr Auto, ihr gewohntes Leben verloren haben, so die Feuerwehrleute: „Wir haben mit den Menschen viele Gespräche geführt, aber wir können nicht wissen, was das bedeutet, selbst betroffen zu sein. Aber wir wissen, dass wir von Herzen mit den Menschen in Rheinland-Pfalz leiden, so erging es vermutlich auch den Einsatzkräften aus Ostprignitz-Ruppin.“

Es seien anstrengende Tage gewesen, so antworteten einige Feuerwehrleute bei der Ankunft.

Die Einsatzkräfte berichteten von den katastrophalen Zuständen in Rheinland-Pfalz und ihrer Einsatztätigkeit. Generell sei das Erlebte sehr emotional gewesen.

Nun gelte es, Material und Fahrzeuge wieder einsatzbereit zu machen und Kräfte zu tanken.

Eine Woche zuvor, am Donnerstag, 5. August, machten sich um 4 Uhr früh die Helfer aus den Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und aus Potsdam zu einem überörtlichen Einsatz im Landkreis Ahrweiler auf dem Weg. Insgesamt 250 Einsatzkräfte aus ganz Brandenburg fuhren dann zusammen ins Krisengebiet um dort zu helfen.

Von Alexander Beergenroth