Neuruppin

Mit einer kleinen, aber deutlich größeren Feier als vor einem Jahr hat Neuruppin den 202. Geburtstag seines berühmtesten Sohnes gefeiert. Roland Berbig, Vorsitzender der Theodor-Fontane-Gesellschaft, dichtete selbst vor dem Denkmal im Stile des Jubilars: „Altbürgermeister, Ritter zu Golde betritt noch einmal die Bühne seiner geschätzten Stadt und ruft seinem Nachfolger Nico von und zu Ruhle ein fröhliches Willkommen zu.“

Schelmisch neckt das alte Stadtoberhaupt in der imaginären Geschichte seinen Nachfolger: „Freund, der du folgest meinen Fußstapfen, halte inne, denn niemand – so gilt es seit ewig – der nicht seinen Fontane kennet, sei es gestattet, dass er geschäftig durch Fontanes Stadte rennet.“ Aber der Bürgermeister wird im Folgenden nicht auf seine Textsicherheit geprüft, sondern darf selbst einige Worte sagen, bevor die Bürger der Stadt Blumen zu Füßen der Statue niederlegen.

Roland Berbig dichtete schelmisch im Stile Fontanes. Quelle: Till Eichenauer

Kurz darauf versammelt sich das kulturinteressierte Publikum Neuruppins in der Pfarrkirche, wo wiederum im Namen des Dichters drei herausragende Persönlichkeiten mit dem Fontane-Kulturpreis geehrt wurden. Als Erstes bekam Takao Ukigaya, Dirigent des Brandenburgischen Staatsorchesters, den Preis für sein musikalisches Engagement in Neuruppin.

Ulrike Schubach, die Vorsitzende der fünfköpfigen Fachjury, freute sich darüber, den gebürtigen Japaner – trotz seiner internationalen Verpflichtungen, unter anderem als Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Tokioter Philharmonie – hier begrüßen zu dürfen. „Takao Ukigaya hat in der Ruppiner Region seinen Rückzugsort und eine zweite Heimat gefunden. Hierher hat er sein Feuer, seine Leidenschaft und seine Musik gebracht.“

Takao Ukigaya dankte den Neuruppinern für die vielen Dinge, die er in der Stadt lernen durfte. Quelle: Till Eichenauer

Für diesen kulturellen Dienst dankt ihm auch der ehemalige Bürgermeister der Stadt Otto Theel. Er erinnert daran, wie Takao Ukigaya und seine Frau Jonko sich auf der Durchreise zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin ins beschauliche Kerzlin verirrten und dort niederließen: „Ein Glück für die Dorfgemeinschaft und vor allem für die Mitglieder des Neuruppiner Musikvereins.“

Mit diesem 2005 gegründeten Musikverein, dessen Vereinsvorsitzender und Dirigent Ukigaya ist, habe er den Menschen viele bleibenden Erlebnisse beschert und die künstlerischen Kräfte der Region gebündelt. „Seit mehr als 16 Jahren organisiert Takao Ukigaya unzählige Konzerte, die immer wieder ausverkauft sind und bejubelt werden. Er ist als internationaler Kulturbotschafter für die Stadt Neuruppin beispiellos.“

„Das Publikum hier ist besser als in der großen Stadt“

Auch für den gebürtigen Japaner waren die Jahre in Neuruppin lehrreich: „Als ich hierherkam, war ich nur Dirigent. Erst in Neuruppin habe ich angefangen, Musik zu organisieren.“ Am Anfang war er besorgt, dass die Neuruppiner mit der Zeit das Interesse verlieren könnten. Aber sie sind ihm über die Jahre treu geblieben. „Das Publikum hier ist besser als in der großen Stadt“, sagt Takao Ukigaya, der inzwischen seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebt.

Bürgermeister Nico Ruhle, Karl-Heinz und Almut Götz, sowie Baudezernent Arne Krohn, bei der Übergabe eines symbolischen Schlüssels für die St. Georg Kapelle. Quelle: Till Eichenauer

Im zweiten Teil des Abends standen Almut und Karl-Heinz Götz im Mittelpunkt. Sie erhielten gemeinsam den Fontane-Kulturpreis. Ulrike Schubach betonte in der Begründung der Jury die Vielfalt des Engagements des Ehepaares: „Seit über 50 Jahren prägen sie couragiert und wirkungsvoll das kulturelle Leben Neuruppins.“

Als jüngstes Beispiel ihrer Arbeit hob Neuruppins Baudezernent Arne Krohn in seiner Laudatio die renovierte St. Georg Kapelle hervor: „Mit Einfühlungsvermögen und Hartnäckigkeit, dem geschickten Sammeln von Spenden – und auch eignen Mitteln – haben sie entscheidend zum Gelingen dieses Projektes beigetragen.“ Nur durch ihre Hilfe konnte das zweitälteste Gebäude der Stadt wiedereröffnet werden.

Verdienste um verstorbene Dichterin Eva Strittmatter

Das Paar habe sich aber schon seit Jahrzehnten mit ihrem Einsatz für das Schinkel-Denkmal, dem Neuruppiner Tempelgarten oder im Museumsförderverein verdient gemacht. Auch die Gedenkveranstaltungen um die verstorbene Dichterin Eva Strittmatter, die 1930 in der Fontanestadt geboren wurde, hob Arne Krohn hervor.

Almut und Karl-Heinz Götz und Takao und Jonko Ukigaya beim Eintrag ins goldene Buch der Stadt. Quelle: Till Eichenauer

Die Veranstaltung wurde von Musikern des Mueckenheimer Trios aus Potsdam musikalisch begleitet. Zum Abschluss trugen sich die Preisträger, im Beisein des Bürgermeisters, in das goldene Buch der Stadt Neuruppin ein.

Von Till Eichenauer