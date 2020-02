Das Baden in eiskaltem Wasser macht glücklich. So glücklich, dass es sogar ein wirksames Mittel gegen Liebeskummer und Burnout ist – sagt der Mediziner und Winterschwimmer Stefan Hummel. Er selbst tritt ab Montag bei der Weltmeisterschaft im Eisbaden in Slowenien über 200 Meter in vier Grad kaltem Wasser an.