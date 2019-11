Neuruppin

Zum vierten globalen Klimastreik rufen für kommenden Freitag auch die Ortsgruppen von „ Fridays for future“ und „Parents for future“ in Neuruppin auf.

Schlusskundgebung auf dem Neuruppiner Schulplatz

Die Demonstration anlässlich der am Montag in Madrid beginnenden Weltklimakonferenz beginnt um 14 Uhr an der Neuruppiner Fontaneschule. Die Route führt über das Schinkel-Gymnasium, die Evangelische Schule, das Rathaus und die Montessori-Schule zum zentralen Neuruppiner Schulplatz, wo voraussichtlich gegen 15 Uhr die Schlusskundgebung stattfinden wird.

Vor der Demo hatte der Neuruppiner Fridays-for-future-Sprecher Corvin Drößler das Mitte November verabschiedete Klimapaket als völlig unzureichend kritisiert.

Deutschland steht mit leeren Händen da

Politiker aller UN-Staaten träfen sich in Madrid, um die Einhaltung der internationalen Klimaziele zu überprüfen, stellt Corvin Drößler fest: „Und Deutschland steht mit leeren Händen da.“

