Mit einem festen Griff zieht Marion Knop den Bettschal in Beige vom Fußende zu sich heran. Faltet ihn einmal. Dann nochmals, bis der längliche Stoffstreifen eine gute Tragegröße hat. Sie holt die im Schrank versteckten Zusatzdecken raus, greift nach dem Dekokissen im dezenten Grün und balanciert den ganzen flauschig-farbenfrohen Stapel in den leeren Flur. „Das muss alles raus.“

Ihr Kollege klemmt sich die Gläser im Zimmer zwischen die Finger. Die vom Tisch am Bett fürs Wasser. Und die fürs Zähneputzen aus dem Bad. Auch sie verschwinden auf dem Reinigungswagen im Gang. „Und nimm auch die Teestation mit“, erinnert ihn Marion Knop, die sich gerade das Schreibset, die Hotelmappe und den Schuhanzieher geschnappt hat. „Ach so, und an die Klammern vom Balkon müssen wir auch noch denken.“

Nur Reinigunsfreundliches bleibt in den Zimmern

„Entkernen“ nennt die Neuruppinerin diese Prozedur. Sie erledigt den Zimmerservice im Resort Mark Brandenburg. An diesem Dienstag sorgt sie dafür, dass die 130 Gästeräume des Vier-Sterne-Hotels später die Corona-Prüfung bestehen.

Offensiv mit der Corona-Situation umgehen, und mit Witz – das ist das Credo der Hotelleitung. Quelle: Henry Mundt

Das bedeutet: Alle Dinge mit desinfektionsunfreundlichem Design müssen weg. Damit sich das Virus nicht über eine Schmierinfektion verbreiten kann. Das gilt für Nippes wie die Dekokissen, die für das kleine Luxusgefühl am Ufer des Ruppines Sees sorgen, genauso wie für eigentlich Notwendiges wie die Decken für die kälteren Abende auf dem Balkon.

Es ist der erste Tag von Marion Knop auf Arbeit nach der Corona-Pause. Das Hotel hatte wegen der Pandemie am 17. März seine Türen für Gäste geschlossen. Und die meisten der rund 130 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. „Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein“, sagt Knop. „Es ist schon super, meine Kollegen wiederzusehen und alles wieder aus dem Schlaf erwachen zu lassen.“

Franziska Adam ist Qualitätsmanagerin und Leitbildstrategin des Neuruppiner Hotels. Sie ist für die Hinweise zu Corona-Auflagen verantwortlich und hat entschieden, dass die Abstandsaufkleber auf dem Boden zwar gut aussehen, aber nicht ewig halten müssen. Warum? Weil sie hofft, dass sich das Thema irgendwann erledigt hat. Quelle: Henry Mundt

Der Gästebettriese wird nun nach dem staatlich verordnetem Zwangsurlaub langsam wieder hochgefahren. Am 8. Juni geht das Hotel wieder an den Start. Auch seine Restaurants öffnen dann. Und die Therme am See, für die das Haus bekannt ist.

Lange zögerte die Resortleitung, ob dieser Schritt jetzt schon fällig ist. Denn die Angst, bei offenem Betrieb wegen der Pandemie zu wenige Gäste zu haben, ist groß. Genauso wie die Auflagen, die das Hotel erfüllen muss, wenn es Touristen empfangen will.

Die Stühle der Restaurants im Hotel müssen noch oben bleiben: Erst nach der Großreinigung kommen sie auf den Boden. Quelle: Henry Mundt

„Wir haben überlegt, ob wir erst Ende Juli wieder aufmachen“, berichtet Qualitätsmanagerin Franziska Adam. Schließlich muss das Hotel nach dem finanziellen Totalausfall der vergangenen Monate dann die Gehälter der Mitarbeiter, die aus der Kurzarbeit zurückkehren, wieder selbst berappen.

Und es muss Geld investieren, um Corona-Vorschriften zu erfüllen. In die Schutzausrüstung etwa. Oder in die 40 Etageren zum Servieren des Frühstücks am Tisch. Die musste das Haus anschaffen, weil Buffets wegen der Infektionsgefahr verboten sind.

Eher dezent will das Hotel die Gäste nach dem Neustart auf die geltenden Corona-Auflagen hinweisen. Im Klinik-Ambiente könne schließlich kaum jemand eine Auszeit genießen, meint die Hotelleitung. Quelle: Henry Mundt

„Das hätten wir uns in ein paar Wochen vielleicht sparen können, wenn es weitere Lockerungen gibt.“ Adam steht am Empfang, wo demnächst Plexiglasscheiben angebracht werden. Unter ihren Füßen: dezente Abstandsregeln. „Bei uns wird es kein Flatterband geben“, sagt sie. Und auch kein Krankenhaus-Feeling. Urlaub sei Urlaub. Auch in Coronazeiten.

Tagungen, die nach Pfingsten in dem Hotel stattfinden sollten und die erst während der Corona-Krise gebucht wurden, gaben schließlich den Ausschlag für die Wiedereröffnung im Juni. Am Ende sagten die Veranstalter allerdings ab. Zu spät, um das angelaufene Schiff wieder zu stoppen.

Hotelmanager Lars Groche Coronakrise steht mit seinen Mitarbeitern ständig im Kontakt. Er weiß, dass viele unter Kita- und Schulschließungen leiden – und ist selbst von dem Problem betroffen. Quelle: Henry Mundt

Und nun stornieren auch noch viele andere Gäste für die nächsten Wochen. „Sie gehören zur Risikogruppe und wollen noch nicht reisen“, erzählt Hotelmanager Lars Groche. Er hat Verständnis für sie. Und fürchtet um die Auslastung seines Hauses, das anfangs bei nur zwei Prozent liegen könnte. Und, dass die geltenden Corona-Regeln seinen Betrieb hemmen werden.

Wegen der Kita- und Schulschließungen zum Beispiel haben viele seiner Mitarbeiter Probleme, wieder zur Arbeit zu kommen. Groche schätzt, dass knapp die Hälfte seiner Belegschaft davon betroffen ist. 25 Kollegen so stark, dass sie wohl zu Hause bleiben werden.

„Wir fahren den Betrieb von Null in eine ungewisse Zukunft“, sagt Hoteldirektorin Martina Jeschke. „Mir macht überhaupt nichts Angst – aber ich bin in Sorge.“

Hoteldirektorin Martina Jeschke verbringt momentan viel Zeit am Computer. Sie rechnet immer wieder neu aus, wie ihr Haus den finanziellen Corona-Totalausfall der vergangenen Wochen bewältigen kann. Sie ist in Sorge, aber auch zuversichtlich, dass das klappt. Quelle: Henry Mundt

Denn in den vergangenen Wochen musste sie trotz Schließung rund 200.000 Euro monatlich für die Betriebskosten aufbringen. Und kann nun nicht mit Volldampf loslegen. Schließlich gelten immer noch Sonderregeln für die Hotellerie und die Gastronomie, durch die sie zum Beispiel weniger Tische in den Restaurants aufstellen kann. Und trotzdem: Sie freue sich, dass es jetzt weitergeht, sagt Jeschke.

Am Mittwoch werden die Küchenräume gründlich aufgeräumt, die Kühltruhen durchgeschaut, frische Lebensmittel geordert. Es ist ein Start auf kleiner Flamme. Mit einer kleinen Mannschaft von etwa 70 Leuten. Vielleicht auch mit verkürzten Öffnungszeiten in der Therme. Und ob sie gleich alle drei Restaurants aufmacht, weiß die Hotelchefin auch noch nicht.

„Ich muss es noch durchrechnen.“ Die fixen Kosten und die flexiblen Ausgaben den möglichen Einnahmen gegenüberstellen. Tag für Tag neu. Denn mit den sich ständig verändernden Corona-Regeln verändere sich auch der Handlungshorizont des Hotels. Und somit die Umsätze. Theoretisch zumindest.

In der Lobby des Resorts Mark Brandenburg sind noch Baumaterialien zwischengeparkt. Das Hotel nutzt die Coronapause für Arbeiten, die sonst die Gäste stören könnten. Quelle: Henry Mundt

Denn wie viele Gäste sich auf die neuen Leitlinien einlassen und zum Entspannen kommen, sei unklar. „Wir als Hotel haben Erfahrungswerte für alles“, sagt Jeschke. Nur nicht für einen Pandemiefall. Und für die Reaktion der Menschen darauf. Da hilft die ganze Rechnerei nur wenig, wenn die Touristen sich am Ende doch anders entscheiden. Sich fürs Fernbleiben entscheiden.

Das Unternehmen hat nicht viel Zeit, um wieder vernünftigen Umsatz einzufahren. Sechs Wochen Zeit gibt Jeschke ihrem Hotel. Wenn die normale Belegung dann nicht erreicht wird, dann laufen die Gewinnaussichten im Jahr 2021 auf Null hinaus. Im besten Fall.

Doch das Vabanquespiel könnte klappen. Wenn es keine zweite Corona-Welle gibt. Wenn es keine weiteren Restriktionen gibt. Beides ist aber nicht sicher. „Ich bin aber zuversichtlich“, sagt die Hotelchefin. Und verbissen, das Ziel zu erreichen. „Nur der Gewinn gibt uns die Garantie, dass wir nächstes Jahr wieder öffnen können.“ Dass das Hotel den Gästen auch dann den gewohnten Standard bieten kann.

Idylle wie eh und je: Die Krise hat den Seeblick aus dem Fenster des Hotels nicht eingetrübt. Die Frage ist nur, ob die Gäste trotz Corona den Ausblick in Scharen genießen wollen. Erfahrungen, wie Touristen auf eine Pandemiesituation reagieren, fehlen. Und somit auch Prognosen, welches Neustart-Programm das beste für das Haus ist. Quelle: Henry Mundt

Um Gewinn am Ende des Tunnels zu erreichen, stellt Jeschke deshalb derzeit alles in Frage, was sonst selbstverständlich schien. Alle Abläufe, alle Angebote, alle Ausgaben. Und geht bei den Abläufen auf Nummer sicher, um Infektionen fernzuhalten. Um eine weitere Schließung zu vermeiden. So gut es geht. Und auf Abruf.

Im Moment zum Beispiel gilt die Devise, dass die Mitarbeiter an der Rezeption Mundschutz hinter der Plexischeibe tragen werden. Obwohl das Land das nicht explizit vorschreibt. „Ob wir das aber bei 38 Grad draußen immer noch machen, wissen wir nicht“, sagt Franziska Adam.

Matthias Kleber ist auch nicht ganz klar, ob er Mundschutz anlegt. Der Küchenchef des Hotels probiert gerade ein durchsichtiges Schutzvisier aus. „Klar, dass das nicht ganz dicht ist.“ Auf der anderen Seite: In der Küche herrschen teils Temperaturen von über 70 Grad. Und strenge Hygienevorschriften sowieso. Auch ohne Corona und ihre Extra-Auflagen.

Matthias Kleber, Küchenchef des Hotels, hat die Corona-Pause genutzt, um neue Konzepte zu erarbeiten. Er will gemeinsam mit regionalen Partnern demnächst eine Barbecue-Box samt Online-Kochanleitung liefern. Der Gedanke: „Die Leute wollen jetzt raus, aber nicht unbedingt im Restaurant sitzen: Ihnen wollen wir etwas anbieten.“ Quelle: Henry Mundt

Jeschke schaut sich mit Kleber in der Küche nun die verschiedenen Desinfektionsmittel an. Sie überlegen, was nicht ganz so chemielastig ist. Und was schnell wirkt. Jeschke erzählt, dass sie nun von ihren Gästen 20 Euro pro Anreise als Hygienepauschale extra verlangt. Um nicht auf den Zusatzkosten sitzen zu bleiben. Um die Zusatzkosten transparent zu machen.

Sie ärgere es, dass ihre Branche „als systemunrelavant abgestempelt“ werde. Reisen, Urlaub, Freizeit gehören schließlich genauso zum Leben der Menschen dazu wie der Arbeitsalltag. Und dass Betriebe ihrer Größe keine Soforthilfen in Brandenburg bekommen. Die Grenze liegt in der Mark bei 100 Mitarbeitern. Ihr Hotel bräuchte aber genauso eine Unterstützung wie kleinere Betriebe.

Welches Desinfektionsmittel kommt im Hotel zum Einsatz? Über diese Frage grübelte am Dienstag die Chefetage des Resorts. Quelle: Henry Mundt

In den Zimmern hat Staub angesetzt. „Es ist aber weniger, als ich dachte“, sagt Marion Knop. Durch die Bauarbeiten, für die das Hotel die gästefreie Zeit nutzte, hätte sie mehr erwartet.

Und durch den Blütenstaub. Schließlich ist jetzt Pollen-Hochsaison, und die Zimmer wurden von den Hausmeistern auch in den vergangenen Wochen regelmäßig gelüftet. Einmal in der Woche gingen diese durchs Haus, öffneten Fenster, ließen Wasserhähne laufen, damit Legionellen und schlechte Gerüche keine Chance haben.

Sole-Experte Torsten Kukuk musste trotz Schließung alle Parameter der Therme regelmäßig kontrollieren. An dieser Stelle überprüft er an der unterirdischen Filteranlage die Wasserqualität im Schwimmbecken. Bei Neustart des Hotels am 8. Juni geht die Therme allerdings nicht gleich vollständig ans Netz: Gäste müssen wegen Auflagen noch bis zum 13. Juni auf die Seesauna und auf unbestimmte Zeit auf Aufgüsse in der Sauna verzichten. Quelle: Henry Mundt

Nach der aktuellen Entkernungsaktion steht demnächst trotzdem eine gründliche Reinigung an. Und die Neuausstattung. Mit Plastikbechern zum Zähneputzen zum Beispiel, mit Infos zur Desinfektion und einer Liste von Gegenständen, die jetzt in den Zimmern fehlen. „Wir wollen ja nicht, dass unsere Gäste denken, dass es bei uns immer so aussieht“, sagt Franziska Adam. Und Kunststoffgläser gehören nicht unbedingt zum Nobelambiente.

Die Therme wird ebenfalls langsam hochgefahren. Auch wenn diese nie ganz außer Betrieb war. Die Becken nie ohne Wasser. „Wir müssen den Wasserkreislauf ständig instand halten, damit der Mercedes unter dem Pool läuft“, sagt Martina Jeschke. Sie meint damit die Maschinerie, die Sole aus etwa 1700 Metern Tiefe fördert. Und auch irgendwie ihr ganzes Haus.

Von Celina Aniol