Schwimmen, spielen, in der Sonne brutzeln: Ein Abstecher zum See bietet an warmen Tagen wunderbar kühle Erfrischung. Für Neuruppiner ist das Jahnbad eine beliebte Anlaufstelle, um den Ruppiner See zu genießen.

Nachdem die Seebadeanstalt im Zuge der Coronakrise erst verspätet in die Freibadsaison starten konnte, nahm das Jahnbad am 12. Juni wieder den Betrieb auf.

Jahnbad hat sich nicht sehr verändert

Beim Ortsbesuch wenig später zeigt sich: Im Jahnbad selbst merkt man wenig von der Coronakrise – wäre da nicht die Plexiglasscheibe, die die Badegäste an der Kasse von den Mitarbeitern trennt.

Und noch eine Sache ist neu: Vor der Kasse liegt nun eine Liste aus – auf die sollen sich die Badenden eintragen, damit sich eventuelle Infektionsketten mit dem Coronavirus später besser nachverfolgen lassen. „Eigentlich hat sich nicht viel geändert“, sagt Philipp Steiner, der als Rettungsschwimmer im Jahnbad tätig ist.

Coronaregeln gelten auch im Freibad

Schwimmen, planschen und auf der Wiese liegen ist nach wie vor möglich. Zwar gilt es auch hier, die erforderlichen Abstände einzuhalten, das sei aber kein großes Problem, so Steiner.

Da die Umkleiden sowieso normalerweise einzeln betreten würden, sei auch hier keine besondere Regelung nötig, erklärt der Rettungsschwimmer.

Freibad im Coronamodus: Bevor der Badespaß beginnt, müssen sich Gäste in eine Liste eintragen. Quelle: Henry Mundt

Nach Angaben der Stadt können auch die Strandkörbe und Liegen weiterhin genutzt werden, auch der Spielplatz und das Volleyballfeld stehen den Badenden zur Verfügung, wie Stadtsprecherin Michaela Ott mitteilt.

Schwimmunterricht derzeit nicht möglich

Allerdings kann derzeit kein Schwimmunterricht angeboten werden – das sei derzeit aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände nicht möglich.

Deshalb ist auch der Zutritt zum Jahnbad derzeit beschränkt – falls die Platzkapazitäten auf der Liegewiese nicht ausreichen, könnten Besucher jedoch auf den Sandliegebereich ausweichen, so Michaela Ott. Außerdem empfiehlt sie, dass sich Gruppen mit mehr als 10 Personen vor ihrem Besuch im Jahnbad anmelden.

Schleppender Start im Neuruppiner Seebad

Trotz der Einschränkungen geht der Badebetrieb also weiter – wenn auch noch zögerlich. „Es ist schleppend angelaufen“, bilanziert Philipp Steiner die ersten Tage. Zwar war das Bad an heißen Tagen durchaus voll, insgesamt sei der Start aber schleppend gewesen.

„Dafür, dass die viele derzeit im Land bleiben, ist es eigentlich zu wenig“, findet auch Bademeisterin Marlen Steiner. Schon im vergangenen Jahr waren weniger Badegäste ins Jahnbad gekommen als noch 2018 oder in den Jahren zuvor. Eigentlich hatte die Stadt gehofft, in diesem Jahr wieder mehr Besucher anzulocken.

Jahnbad wurde 1920er Jahren gegründet

Die Neuruppiner Seebadeanstalt wurde in den späten 1920er Jahren gegründet – und verhalf damit Neuruppin zum Aufstieg zum Luftkurort. Seit über 90 Jahren genießen nun schon Badende das schöne Gelände am Ruppiner See.

Aktuell finden im Jahnbad Sanierungsarbeitem an einem der beiden Stege statt. Die Arbeiten begannen am 2. Juli – deshalb kann der rechte Badesteg, auf dem sich auch der Sprungturm befindet, voraussichtlich in den nächsten vier Wochen nicht genutzt werden, wie Stadtsprecherin Michaela Ott mitteilt. Der linke Steg steht den Badegästen hingegen weiterhin zur Verfügung.

Das Jahnbad hat während der Sommerferien täglich (Montag bis Sonntag) von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintrittspreis für eine Tageskarte beginnt bei 1,80.

Von Johanna Apel