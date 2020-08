Neuruppin

Lange stand sie still, die Popcornmaschine im Union-Kino. Jetzt kommt sie wieder zum Einsatz: Nach fast sechsmonatiger Zwangspause öffnet das Neuruppiner Lichtspielhaus am Mittwoch, 26. August, seine Pforten.

„Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste“, sagt Axel Eggeling. Beim Ortsbesuch am Dienstag misst der Kinoleiter gerade mit einem Zollstock die Abstände zwischen den Tischen im Empfangsbereich. „Ein gutes Hygienekonzept ist das Wichtigste“, erklärt er.

Konkret sieht das so aus: Am Eingang steht ein Desinfektionsspender, zu den Toiletten geht es im Einbahnstraßensystem und überall – außer im Kinosaal – gilt die Maskenpflicht. „Keine Maske, kein Zugang“, sagt Eggeling.

Neuruppiner Kino im Coronamodus

Nicht die einzige Änderung für das zu Cinemotion gehörende Kino, das zuletzt im März Filme zeigte. „Wir platzieren die Gäste im Saal“, so der Kinoleiter. Dabei müssen jeweils drei Sitze und eine Reihe frei bleiben – was lediglich eine Kapazität von 30 Prozent zulässt. „Zwischen den Vorstellungen desinfizieren wir alles, außerdem nutzen wir die Notausgänge für den Auslass“, führt Eggeling aus.

Knapp sechs Monate lang flimmerten keine Filme über die Leinwände des Kinos. „Ich freue mich, dass jetzt wieder Gäste kommen, gerade die Stammgäste haben wir ewig nicht gesehen“, sagt Eggeling.

Kinobesuch ist eine besondere Erfahrung

Seit fünf Jahren leitet er das Kino in der Heinrich-Rau-Straße – und hofft auf einen guten Neustart. „Es ist wichtig, dass viele Gäste kommen, auch für das Überleben der Filmbranche“, sagt er. Schließlich sei der Kinobesuch eine ganz andere Erfahrung als der Stream zu Hause.

Neues Lichtsystem, neuer Sound und neue Sitze: Der Kinosaal 1 des Neuruppiner Union-Kinos wartet auf seine Einweihung. Quelle: Henry Mundt

Eggeling hofft nicht nur, dass viele Gäste kommen. Sondern auch, dass sich die Situation nicht verschlimmert und das Filmtheater wieder alles herunterfahren muss. „Ob wir das überleben würden, wage ich zu bezweifeln“, sagt er und wird ernst.

Union-Kino blieb lange geschlossen

Bereits Anfang Juni durften die Brandenburger Lichtspielhäuser wieder öffnen, im Union-Kino geht es allerdings erst jetzt wieder los. Den Grund für die lange Pause erklärt Eggeling so:„Die Kinos, die wieder aufmachten, waren kleiner“, so Eggeling.

„Bei einer Kapazität von etwa 500 Gästen brauchen wir eine gewisse Auslastung.“ Außerdem brach die Filmindustrie ein, Verleiher stellten keine neuen Filme zu Verfügung. Nun ist mit Christopher Nolans „ Tenet“ wieder ein größerer Film freigegeben.

Renovierter Saal 1 im Neuruppiner Kino

Und den können Gäste ab dem 26. August auf der Leinwand des nagelneuen Kinosaals 1 bestaunen. Denn im Union Theater ist in der Zwangspause einiges passiert: „Lichtsystem, Sitze, Sound – Kino 1 ist komplett modernisiert“, erklärt Eggeling. Eigentlich sollte der Saal zur Vorführung des neuen James Bond-Films eingeweiht werden –doch der Filmstart im April wurde verschoben.

Mit Christopher Nolans „Tenet“ wagt das Neuruppiner Union-Kino den Neustart. Kinoleiter Axel Eggeling trifft am Vortag der Wiedereröffnung die letzten Vorkehrungen. Quelle: Henry Mundt

Nun werden Neuruppiner Kinofans den neuen Saal mit Liegesesseln, neuem Sound- und Lichtsystem eben am 26. Augustt einweihen – um 15 Uhr beginnt die erste Vorstellung. Geplant ist, so Eggeling, auch die anderen beiden Kinosäle zu erneuern. „Doch jetzt müssen wird die Kirche erst einmal im Dorf lassen – und das Kino in der Stadt.“

Von Johanna Apel