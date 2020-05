Neuruppiner Kitas fahren Betrieb schrittweise hoch

Neuruppin

Eins steht im Neuruppiner Rathaus fest: Die bisherige Situation, bei der viele Kinder nur vier Stunden in der Woche betreut werden, ist „nicht händelbar“. Deswegen soll der Regelbetrieb in den städtischen Betreuungseinrichtungen nun „so weit wie möglich“ hochgefahren werden“, sagte Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) am Mittwoch.

Konkret bedeutet das, dass die Betreuung in den städtischen Kitas, Krippen und Horten nun auf die komplette Woche ausgeweitet wird. „Vier Stunden täglich“ statt vier Stunden in der Woche sei nun die Vorgehensweise, die Sozialdezernent Thomas Fengler vorstellte. „Wir beginnen kommenden Woche, die Einrichtungen hochzufahren“, so Fengler.

Schrittweise Lockerungen ab 2. Juni

Ab 2. Juni können dann auch jene Kinder betreut werden, die bisher zwar einen Anspruch auf die Notbetreuung hatten, aber keinen Platz bekamen.

Zusätzlich dazu können für vier Stunden pro Tag die „Vorschulkinder“ zurückkehren, also jene Kinder, die in ihrem letzten Kitajahr sind. Eine Woche später dann, ab 8. Juni, könnten theoretisch alle anderen Kinder folgen – und vier Stunden täglich betreut werden.

Noch sieht es leer aus in der Neuruppiner Kita „Gänseblümchen“. Quelle: Henry Mundt

Praktisch müsse man aber sehen, wie viele Kinder die Einrichtungen unter Berücksichtigung der Hygieneregeln aufnehmen können. „Wir werden sehen, wie viele Kinder betreut werden können“, sagte Fengler.

Entscheidend ist die Raumsituation

Es sei „wahrscheinlich“, dass nicht alle Eltern von dem Betreuungsangebot Gebrauch machen könnten. Wie viele Kinder in den jeweiligen Kitas, Krippen und Horten betreut werden können, hänge unter anderem von der der jeweiligen Raumsituation ab.

Somit versuche man, dem Regelbetrieb wieder so nah wie möglich zu kommen, sagte Jens-Peter Golde. Allerdings stellt er klar: „Wir wollen nicht den uneingeschränkten Regelbetrieb.“ Es gehe gleichzeitig immer darum, die Hygienevorgaben einzuhalten. Und da seien die Gegebenheiten nun einmal in jeder Einrichtung anders.

Keine Personalprobleme in Neuruppin

Eben deshalb gebe es auch „keine starren Gruppengrößen“, führte Fengler aus. Das werde je nach Kita, Hort oder Krippe entschieden. Wichtig sei allerdings, dass die Gruppen konstant bleiben und nicht durchmischt werden.

Auch Fengler ist sicher: „Vier Stunden an einem Tag die Woche – das bringt nichts.“ Auch personell sei die Neuregelung besser zu stemmen, so der Dezernent. Fehlendes Personal sei in Neuruppin – anders als etwa in Wittstock – jedoch kein Grund zur Sorge.

Derzeit werden etwa 750 Kinder betreut

Etwa 1500 Kinder besuchen normalerweise die städtischen Einrichtungen. Aktuell wird aber nur etwa die Hälfte davon betreut. Die schrittweise Annäherung an den Regelbetrieb sei daher „ein Lösungsansatz, der viel Druck rausnimmt“, sagte Golde.

Darauf setzt auch der Landkreis. Deshalb sind seit Dienstag zwei Zweierteams im Einsatz, um in allen 87 Kitas in Ostprignitz-Ruppin zu klären, ob und unter welchen Voraussetzungen bisherige Kitagruppen vergrößert werden können.

Eltern können sich vorab informieren

Amtsleiter Andreas Liedtke hofft, dass das innerhalb von zwei Wochen geschafft werden kann. Am Freitag will Liedtke über erste Ergebnisse informieren – und auch darüber, wo es Konfliktfälle gibt.

Die Eltern jener Kinder, die ab dem 2. Juni wieder betreut werden können, können sich bereits ab 28. Mai in den jeweiligen Einrichtungen melden. Zudem wird die Stadt auf ihrer Website über die Kitaöffnung informieren.

