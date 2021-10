Der Martinimarkt in Neuruppin ist eröffnet! Super Wetter, gute Laune, jede Menge Fahrattraktionen und wahre Ströme von Besuchern – der Start des Martinimarktes am Freitagabend in Neuruppin hätte kaum besser sein können. Trotz Ansturm und Corona-Maßnahmen lief es aber an den Einlässen reibungslos.