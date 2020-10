Neuruppiner Mehrgenerationenhaus Krümelkiste mit Trödelmarkt zufrieden

Neuruppin

Schnäppchenjäger und Schatzsucher ließen sich nicht lange bitten, als das Team des Neuruppiner Mehrgenerationenhauses für Samstag zu seinem zweiten Trödelmarkt einlud. Obgleich es an diesem Tage bereits mehrere Veranstaltungen dieser Art rund um die Fontane­stadt gab, habe man sich entschlossen den Markt dennoch durchzuführen, erklärt Antje Teuffert vom Krümelkisten-Team.

Nicht zuletzt auch wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen war man bemüht gewesen, noch so viel wie möglich an Veranstaltungen zu realisieren. Es gehe, so Teuffert, dabei nicht um maximalen Gewinn, sondern darum, dass die Menschen im WK I bis III die Möglichkeit bekommen, am Leben teilzuhaben.

Verkaufsgeschickt: Maya Graunstein. Quelle: Peter Lenz

Insgesamt 17 Händler hatten sich im Vorfeld angemeldet und am Samstag ihre Stände aufgebaut. Neben Kinderbekleidung lockten DVDs, Spiele sowie das ein oder andere Schmuckstück . Das Mehrgenerationenhaus hatte Kuchen gebacken und sorgte für Bratwurst und Soljanka.

Ein absoluter Renner bei den Käufern waren die Kuscheltiere für die kleinen Flohmarktbesucher. Etwa Mathias Buschke aus Neuruppin, der gleich zwei davon kaufte. Iris Michaelis freute sich dagegen, für nur einen Euro eine neue Bluse ergattert zu haben. Gleich eine ganze Tasche voll Spielsachen konnte die erst zweijährige Sophie Wolter ergattern. Wie Mama Moana erzählte, musste sie schon bremsen, damit ihre drei Kinder weder das Trödel-Budget gesprengt noch womöglich den Einsatz eines Transporters erzwungen hätten.

Sophia Wolter mit ihrer Mama Moana. Quelle: Peter Lenz

Auch die Tierschutzkids des Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin waren wieder mit von der Partie. Vom Vogelhaus, über Insektenhotels bis hin zur Marmelade gab es hier alles, was selbst gebaut, eingekocht oder gebastelt wurde.

Es war ein stetiges Kommen und Gehen auf dem Markt – am Ende konnten mehr als 150 Besucher in den drei Stunden gezählt werden. Mit dem Ergebnis zufrieden war auch die kleine Maya Graustein, sie konnte nicht nur selbst einmal Verkäuferin sein, sondern auch gleichzeitig ihr Taschengeld aufbessern. Ein Tag, so Antje Teuffert, mit dem man rundum zufrieden sein kann.

Von Peter Lenz