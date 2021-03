Neuruppin

Am kommenden Mittwoch, dem 24. März, öffnen sich die Türen des Museums in Neuruppin wieder für Besucher. Präsentiert wird neben der Dauerausstellung über die Geschichte der Stadt auch die Entwicklung Neuruppins seit der Wende: „30 Jahre Deutsche Einheit – Neuruppin von 1990 bis 2020.“ Daran mitgewirkt haben auch Schüler des Evangelischen Gymnasiums in Neuruppin.

Lange war fraglich, ob das Museum den schon vergangene Woche angekündigten Öffnungstermin an diesem Mittwoch halten könne. Unklar war, was in dem letzten Bund-Länder-Gipfel am Montag herauskommen würde – und ob nicht aufgrund steigender Infektionszahlen vieles wieder geschlossen werde.

Termine können gebucht werden

Doch am Dienstag konnte Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger dann verlauten: „Wir öffnen jetzt.“ Entschieden hatte das der Träger des Museums, die Stadt Neuruppin. „Solange die Inzidenz unter 100 ist und wir offen haben dürfen, machen wir es auch so“, sagt sie. Insgesamt können sich nun maximal 30 Besucher gleichzeitig im Museum aufhalten und sich die Ausstellungen anschauen.

Die aktuelle Wechselausstellung im Museum Neuruppin zeigt die Entwicklung der Stadt seit der Wende. Quelle: Henry Mundt

Interessierte Menschen können sich nun per Telefon oder EMail einen Termin buchen. Zwischen einem einstündigen, zweistündigen und dreistündigen Aufenthalt können sie wählen. Wichtig sei, die gängigen Hygenie- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

„Ich bin sehr froh, dass wir endlich wieder für die Besucher öffnen können und freue mich sehr auf die Menschen“, sagt Maja Peers-Oeljeschläger. Vor einem wechselndem öffnen und schließen bei steigender und fallender Inzidenz habe sie keine Sorge. „Für uns als Museum ist es nicht so schwierig darauf zu reagieren, wie etwa ein Einzelhändler“, sagt sie.

In Rheinsberg bleibt das Museum geschlossen

Auch die Stadt Rheinsberg überlegte am Dienstag nach den neuen Regelungen der Bund-Länder-Konferenz noch einmal neu, ob sie ihr Kurt-Tucholsky-Museum wie geplant ab 27. März wieder öffnet.

„Wir haben uns darauf geeinigt, dass es keinen Sinn macht, jetzt kurz aufzumachen, um dann gleich wieder zuzumachen“, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Zumal noch nicht klar ist, was am Ende im Land Brandenburg konkret gilt.

Die märkische Verordnung, die erfahrungsgemäß von den Regelungen in anderen Bundesländern abweichen kann, wird für Ende der Woche erwartet. Der Stadtchef geht davon aus, dass das Literaturmuseum frühestens am 10. April aufmachen kann.

Bei der Schlösserstiftung ist man über den Bund-Länder-Gipfel verärgert

Auch die Schlösserstiftung wartet auf die konkrete neue Marschvorgabe für die Mark. Ob sie das Schloss in Rheinsberg wie gedacht am 1. April wiedereröffnen kann, sei derzeit deshalb ungewiss, sagt Sprecher Frank Kallensee.„Bislang planen wir das so – das kann sich aber stündlich ändern: Wir sind im Moment so klug und verärgert wie alle über die Bund-Land-Bestimmungen.“

Denn für das Anschmeißen der Museumsmaschinerie braucht die Stiftung rund vier Wochen. Es fällt ihr schwer auf das spontane Umsteuern der Politik von Lockerungen in Richtung Lockdown in wenigen Tagen zu reagieren.

Museen könnten eine Öffnung verantworten

Auch Peter Böthig ist sauer über das derzeitige Corona-Management. „Es ist mir zu viel hü und hott“, kommentiert der Leiter des Literaturmuseums die vor wenigen Wochen genehmigten Museumsöffnungen, die nun wieder kassiert werden könnten.„Ich bin äußerst unzufrieden mit der Öffnungsstrategie.“

Peter Böthig (r), Leiter des Literaturmuseums, ist unzufrieden mit der Öffnungsstrategie. Auch die Impfungen gehen ihm zu schleppend voran. Quelle: Feliks Todtmann

Und auch damit, dass die Impfungen so schleppend verlaufen, die der einzige Garant für Daueröffnung im Kulturbereich zu sein scheinen. Böthig ist allerdings der Meinung, dass die Museen mit ihren ausgeklügelten Hygienekonzepten es verantworten könnten, schon vorher Gäste zu empfangen.

Man dürfe nicht nur auf die Inzidenz blicken

Auch Schwochow vertritt diese Sichtweise. Er findet es angesichts der zögerlich fließenden Hilfen für den Kultursektor vielmehr „unverantwortlich“, Museen noch länger geschlossen zu halten. Und er glaubt, dass es falsch ist, bei der Öffnungsperspektive starr auf die Inzidenzzahlen zu schielen.

„Das ist mir zu kurz gesprungen.“ Vielmehr sollte die Landesregierung wie die Berliner ein Ampelsystem einführen, das neben den Ansteckungszahlen auch Reproduktionswert sowie die Auslastung der Intensivplätze in Krankenhäusern berücksichtigt.

Info: Unter dieser Telefonnummer, oder unter folgender Mail-Adresse, können Termine beim Museum in Neuruppin gebucht werden: (03391) 3555100 / info@museum-neuruppin.de

Von Celina Aniol und Steve Reutter