Neuruppiner Neurologe warnt vor verzögertem Arztbesuch

Trotz der Corona-Krise sollten sogenannte Notfallpatienten, die Herzprobleme haben oder einen Schlaganfall befürchten, unbedingt sofort ihren Arzt oder die Notfallaufnahme des Krankenhauses aufsuchen. „Zeit ist Hirn“, sagte am Donnerstag Tobias Müller.

Selbst flüchtige Symptome können ein hohes Risiko bedeuten

Der 48-jährige Mediziner, der aus Roßlau stammt und lange Oberarzt am Klinikum in Halle ( Saale) war, ist seit April Chefarzt der Klinik für Neurologie im Neuruppiner Krankenhaus und hat damit die Nachfolge von Andreas Bitsch übernommen, der zu einer Klinik nach Teupitz ( Dahme-Spreewald) gewechselt ist.

Die Symptome für einen leichten Schlaganfall seien relativ eindeutig, sagt Müller. Dazu gehören plötzliche Seh- und Sprachstörungen, die nach zehn Minuten wieder verschwinden, ebenso wie beispielsweise die kurzzeitige Lähmung der rechten Hand. „Selbst flüchtige Symptome können auf ein hohes Risiko hinweisen“, so Müller. Nämlich, dass es am nächsten Tag einen viel stärkeren Anfall gibt.

Die Gefahr steigt, je länger man wartet

Das Problem dabei ist, dass das Gehirn nur eine gewisse Zeit ohne ständige Blutzufuhr überleben kann – doch selbst leichte Schlaganfälle sind zumeist auf Durchblutungsstörungen zurückzuführen, weil beispielsweise eine Arterie verstopft ist. Das lässt sich meist schnell beheben, entweder durch Medikament oder kleine medizinische Eingriffe. „Die therapeutischen Möglichkeiten sind in den ersten Stunden besonders wirksam“, weiß der Neurologe.

Warte der Patient jedoch die Nacht ab und gehe erst am nächsten Tag zum Arzt, bestehe die Gefahr, dass es „keine sinnvolle Therapie“ für ihn gebe. Im ungünstigsten Fall muss der Patient dann dauerhaft mit Sprach- oder Gleichgewichtsstörungen oder einer halbseitigen Lähmung leben.

Extra-Notaufnahme für Corona-Infizierte

Müller appelliert deshalb an Patienten jeder Altersgruppe, bei Symptomen für einen Schlaganfall oder Herzproblemen auch in Zeiten der Corona-Krise keine Zeit zu verlieren und sofort zum Arzt zu gehen. Ein Herzinfarkt und ein Schlaganfall seien für den Betroffenen sicher nicht weniger bedeutsam als der neuartige Coronavirus, so der Mediziner.

Müller sieht auch keinerlei Gefahren für Patienten im Krankenhaus. „Die Notfallaufnahme in Neuruppin ist voll leistungsfähig.“ Die Ruppiner Kliniken haben für Corona-Infizierte extra eine eigene Notaufnahme eingerichtet, damit diese von Anfang an isoliert von den anderen Patienten behandelt werden können.

Ärzte befürchten langjährige Folgen

Trotz dieser Vorsorge ist auch in Neuruppin die Zahl der Notfallpatienten seit der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. Konkrete Zahlen hat Müller zwar noch nicht, da er erst seit knapp zwei Wochen in der Fontanestadt arbeitet. Doch bundesweite Schätzungen gehen von einem Rückgang der Notfallpatienten von etwa 30 Prozent und mehr aus. Müller geht von einer ähnlichen Größenordnung in den Ruppiner Kliniken aus.

Eigentlich müssten Mediziner, Schwestern und Pfleger froh darüber sein, dass die Notfallaufnahmen seit Ausbruch der Corona-Krise nicht mehr so überlaufen sind, wie noch vor wenigen Wochen. Doch Ärzte wie Müller machen sich eher Sorgen. Denn bei einem Schlaganfall spürt der Patient in der Regel keine Schmerzen – was viele dazu verleiten könnte, den dringenden Arztbesuch zu verschieben. Das kann langjährige Folgen haben.

