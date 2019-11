Neuruppin

Säckeweise nicht zugestellte Briefe sind am Dienstagnachmittag in einem abgemeldeten Auto an der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin gefunden worden. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes entdeckten das Fahrzeug und riefen die Polizei hinzu.

Polizei ermittelt letzten Halter des Fahrzeugs

Die Beamten konnten den letzten Fahrzeughalter und das Zustellunternehmen ermitteln. Ein Verantwortlicher nahm die Säcke entgegen. In dem Fall wurde eine Strafanzeige wegen Unterschlagung aufgenommen.

Von MAZonline