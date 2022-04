Neuruppin

Christen feiern Ostern als Fest der Auferstehung Jesu von den Toten. Seit den 1960er Jahren hat das Fest noch eine weitere Bedeutung: Bei den Ostermärschen demonstrieren Tausende für den Frieden. Auch in Neuruppin wird es in diesem Jahr wieder einen Ostermarsch geben. Pastorin Christiane Schulz hat den Marsch mitorganisiert. Mit der MAZ spricht sie über radikalen Pazifismus, den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. und unerschütterliche Zuversicht.

Mit ihrem Verein Esta Ruppin und in ihrer Funktion als mobile Flüchtlingsberaterin im Kirchsprengel Potsdam unterstützen Sie ankommende ukrainische Flüchtlinge. Wie kann man ihnen am besten Trost spenden?

Christiane Schulz: Die Menschen sind durch den Krieg aus dem Leben gerissen worden. Viele Frauen sind hier mit ihren Kindern alleine angekommen, während ihre Männer im Krieg geblieben sind. Trost spenden geht am besten, wenn man dieselbe Sprache spricht. Gleichzeitig ist es in traumatisierenden Lebenssituationen gut, wenn einfach jemand da ist und zeigt: Du bist nicht alleine.

Die Menschen, die hierherkommen, haben zum Teil schreckliches Leid und Zerstörung erfahren. Die Bilder aus Bucha, Mariupol und Charkiw – wie kann Gott das zulassen?

Diese Frage ist nicht zu Ende gedacht. Wenn wir uns fragen „Wie kann Gott das zulassen?“, dann wirkt es so, als wären wir alle Marionetten. Wir sind nicht fremdbestimmt durch Gott, im Gegenteil. Gott erwartet, dass wir handeln, und zwar sozial verträglich und vor allem für einen gerechten Frieden. Für unser Tun tragen wir die Verantwortung, nicht Gott.

Was bringt es den Menschen in Charkiw, die seit Wochen im Bombenhagel ausharren, wenn Menschen hierzulande Friedensgebete aufsagen?

Friedensgebete stehen ja nicht isoliert. Ein Gebet ist auch viel mehr als die Hände zu falten. Viele Gläubige engagieren sich auf verschiedene Arten für Geflüchtete und suchen Antworten, wie dieser Krieg schnell zu Ende gehen kann. Im Gebet spreche ich genau darüber mit Gott.

Was für Fragen stellen Sie sich derzeit?

Die Welt steht Kopf, unvorhersehbare Krisen scheinen mehr und mehr zu werden. Dauerkrisen wie der Umgang mit Umwelt und Klima sind nicht ausdiskutiert. Und nach Corona kommt uns jetzt der Krieg so nahe. Es scheint, als müssten wir viele Weltsichten neu bedenken. Sind wir zum Beispiel bereit, uns einzuschränken für ein Öl- und Gasembargo oder für das Klima? Ich habe da keine klaren Antworten. Aber das sind Dinge, über die wir miteinander sprechen müssen.

Der evangelischen Kirche wird oft ein radikaler Pazifismus nachgesagt. Muss der jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine überdacht werden?

Das würde ich so nicht sagen. Die Kirche besteht aus vielen Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen. Es gibt dort Menschen, die für den Pazifismus eintreten und andere, die das, auch aufgrund des Nationalsozialismus, anders sehen. Die evangelische Kirche ist eine demokratische Institution mit vielen verschiedenen Meinungen.

Christiane Schulz ist Pastorin im Gespräch mit der MAZ. Quelle: Henry Mundt

Und wie sehen Sie das?

Ich würde mich nicht als radikale Pazifistin bezeichnen. Ich bin auch dafür, den Menschen in der Ukraine zu helfen, damit sie sich bestmöglich gegen Putin wehren können. Die Antwort der Bundesregierung auf den Krieg, jetzt Milliarden in Aufrüstung zu investieren, finde ich falsch. Ich kann den Impuls verstehen, aber Waffen und Krieg bedeuteten immer Zerstörung. Deshalb vertraue ich im Glauben darauf, dass eine Welt ohne Waffen möglich ist und trete dafür ein.

Viele Vertreter der Kirche verurteilen den Krieg und predigen den Frieden . Muss die Kirche nicht viel mehr ins Handeln kommen?

Christen und ihre Einrichtungen sind Teil der Zivilgesellschaft und sie handeln. Viele haben Flüchtlinge aufgenommen, Sprachkurse und Begleitung organisiert, Spenden gesammelt. Die Landeskirche finanziert Flüchtlingshilfe vor Ort und in der Ukraine werden Gemeinden unterstützt. Vertreter meiner Kirche kritisieren öffentlich die Haltung von Kyrill I. zum Krieg. Dieser Vorwurf, dass die Kirche nur predigt und nichts tut, nervt mich.

Kyrill I., der Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche, unterstützt Putins Krieg, rechtfertigt ihn sogar mit der Bibel. Was macht das mit Ihnen?

Das macht mich wütend. Kyrill I. ist für mich in dieser Frage nicht auf Gottes Weg, er verbreitet die Fake News der russischen Regierung weiter. Ich kann mir vorstellen, dass Gott die Zornesröte ins Gesicht steigt, wenn er ihn hört.

Im Neuen Testament sagt Jesus: „Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.“ Ist die Bibel ein schlechter Ratgeber in Kriegszeiten?

Die Bibel ist voll mit Geschichten über Konflikte, die in ihrer Vielschichtigkeit dargestellt werden. Die Bibel spricht sich klar gegen Gewalt und Krieg aus, doch erzählt sie auch von diesen Realitäten. Ich finde, es gibt Situationen, in denen es klug ist, die andere Wange hinzuhalten und dann gibt es Situationen, da sollte man das lieber nicht tun. Dummerweise weiß man das manchmal auch erst hinterher. Mich beschäftigt noch eine andere biblische Botschaft viel mehr: Wie schaffen wir es eigentlich, aufrechte und freie Menschen zu werden?

Was meinen Sie damit?

Es ist nicht nur Putins Krieg, der da in der Ukraine geführt wird – die Soldaten machen mit und auch die russische Bevölkerung steht zu großen Teilen dahinter soweit wir wissen. Deshalb ist es doch wichtig sich zu fragen: Wie kann Toleranz gelebt werden, wie funktioniert Frieden zwischen Nationen? Wie kann es sein, dass einzelne Männer so viel Macht haben können? Wie gelingt es uns unsere Kinder für Frieden und Gerechtigkeit, für Fairness und Verhältnismäßigkeit zu begeistern?

Was lehrt uns eigentlich die Ostergeschichte? Auf den ersten Blick wirkt sie sehr blutig und brutal...

Sie beziehen sich damit auf den Karfreitag und den politischen Mord an Jesus Christus. Die Ostergeschichte geht aber noch weiter. Am Karfreitag gedenken wir den vielfältigen Leiden durch Gewalt, Folter, Willkür und Tod. Gott ist dort an diesen schrecklichen Orten. Er begleitet die Menschen im Leid. Ostern ist das Fest des Lebens, das genaue Gegenteil von Gewalt und Tod. Mir gibt Ostern die unerschütterliche Zuversicht, dass alles gut wird mit dieser Welt. Davon bin ich auch mit Blick auf die Ukraine überzeugt: Am Ende wird sich die Menschlichkeit durchsetzen, da bin ich mir ganz sicher.

Von Interview: Lena Köpsell