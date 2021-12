Neuruppiner Rotarier übergaben Spende in Ahrweiler

Neuruppin

Eine Spende von 24 500 Euro hat der Präsident des des Rotary Clubs Neuruppin, Andreas Leske, jetzt an Opfer der Hochwasserkatastrophe vom Juli in Rheinland-Pfalz überreicht.

Das Geld ist dazu gedacht, den Spielplatz im Integrationskindergarten in Ahrweiler wieder aufzubauen.

Der Rotary Club (RC) Neuruppin, der RC Wittstock und der RC Strausberg nahmen sich nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Sommer dieses Jahres vor, den Wiederaufbau eines Spielplatzes im Integrationskindergarten in Ahrweiler zu unterstützen, der von den Wassermassen vollständig zerstört wurde.

Durch die Flutkatastrophe zerstörte, Jahrhunderte alte Steinbrücke in Ahrweiler. Quelle: privat

Die Spendenaufrufe trafen bei den Bürgern des Landkreises Ostprignitz-Ruppin sowie bei den Rotariern auf große Resonanz. In den zurückliegenden Wochen konnten die Rotarier so bis zum gesetzten Stichtag, dem 31. Oktober, ein stolzer Betrag in Höhe von 24 500 Euro zusammentragen. Zu dieser Summe steuerte der RC Strausberg einen Betrag in Höhe von 2500 Euro bei, der RC Wittstock 6000 Euro und der RC Neuruppin 16 000 Euro.

Den Wiederaufbau des Integrationskindergartens begleitet vor Ort der Rotarier-Partnerclub Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Rotary Club aus OPR übergibt Spende an Rotarier in Ahrweiler

Wie der Rotary Club jetzt mitteilte, übergaben am Mittwoch vor einer Woche, dem 24. Novemer,, der die Präsidenten Andreas Leske (RC Neuruppin) und Mirko Bickel (RC Wittstock) vor Ort in Ahrweiler feierlich einen symbolischen Scheck an den Rotary Club Ahrweiler und dessen Präsidenten Roland Brunner.

Der Rotary Club Ahrweiler wird nun zügig damit beginnen, den Aufbau des Spielplatzes des Integrationskindergartens zu begleiten und hat bereits eine Einladung zur Eröffnungsfeier im Frühjahr/Frühsommer 2022 an die Rotarier in Wittstock, Neuruppin und Strausberg ausgesprochen.

Um zu gewährleisten, dass das Spendengeld kurzfristig zum Wiederaufbau zur Verfügung steht, hatte der Clubmeister des RC Ahrweiler Achim Fischer, darum ersucht, das Geld möglichst noch im November 2021 zur Verfügung zu stellen.

Lieber weniger Geld sofort als mehr Geld später

Vor diesem Hintergrund entschieden sich die Rotary Clubs dafür, kein weiteres Geld über Rotary International zur Erhöhung des Spendenbetrages zu generieren.

Ursprünglich hatten die Rotarier geplant, das Ganze als Grand-Project im District zu initiieren mit dem Ziel, die Summe durch Rotary International zu verdoppeln.

Dieses Verfahren war jedoch zu langwierig und wurde im Ergebnis verworfen.

Ihr ursprünglich avisiertes Spendenziel von 20 000 Euro haben die Rotarier trotzdem übertroffen. Die Rotarier hätten mit dieser Aktion das Motto „Tue Gutes und rede darüber“ mit Leben ausgefüllt, wie sie mit Stolz in ihrer Pressemitteilung resümieren.

Von MAZ-online