Die Neuruppiner SPD-Frau Wiebke Papenbrock hat ihr erstes Ziel erreicht: Die 42-Jährige ist am Dienstag von ihrer Partei in den Haushaltsausschuss des Bundestages gewählt worden. Das Gremium gilt als einer der einflussreichsten Ausschüsse. Bereits am Mittwoch, 15. Dezember, kommt er zu seiner ersten Sitzung zusammen.